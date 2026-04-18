ミニチュアダックスフンドさんの可愛すぎる姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で47万3000回再生を突破し、「確認するの草」「見てるの可愛いｗｗ」「してやったりな顔(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：冷蔵庫から『きゅうり』を盗んだ犬→なぜか振り返ってきて…つい許してしまう『まさかの光景』】

きゅうりを盗んだわんこ

TikTokアカウント「ほんわか姉妹」の投稿主さんは、ミニチュアダックスフンドの『くぅ』ちゃん、『らいら』ちゃんの可愛い姿を紹介しています。この日、投稿主さんがキッチンで作業をしていると、らいらちゃんがやってきました。冷蔵庫を開けると、そっと前足をかけて立ち上がったらいらちゃん。しばらく様子を眺めていると…。

らいらちゃんは、きゅうりを咥えてどこかへ行ってしまったそう！実は、らいらちゃんはきゅうりが大好き。きゅうりの香りを嗅ぎつけて、冷蔵庫から盗んでしまったのでした。投稿主さんは、らいらちゃんの様子を見ようと廊下へ出てみることに。

可愛すぎる行動にキュン♡

廊下の先では、らいらちゃんがひょっこりと顔を出してこちらを見つめていたそうです。その口には、さっき盗んだばかりのきゅうりが…。まるで「これ、もらってくね？」とばかりに、尻尾を振りながら確認していたのでした。

あまりに可愛らしい行動に、投稿主さんもきゅうりを取り返すことを忘れてしまったとか。手のかかる子ほど可愛いとはよく言いますが、らいらちゃんのずば抜けた愛嬌は、思わず許してしまう力を持っているのかもしれませんね♪

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「尻尾フリフリがたまらなく可愛い」「傾いてこっち見とるの笑う」「やっぱりダックスしか勝たん！」などさまざまなコメントが寄せられました。

姉犬のブロッコリーを…

別の日には、くぅちゃんがブロッコリーを食べている姿も紹介されました。投稿主さんがブロッコリーを差し出すと、一口ずつ嬉しそうに齧っていたそうです。すると、横かららいらちゃんがぬっと現れたとか。

ゆっくりとフレームインしたらいらちゃんは、バレないようにそっとブロッコリーをパクリ。ホラー映画のような現れ方に、思わず笑ってしまったという投稿主さん。堂々とブロッコリーを盗んだのに、やっぱり許されてしまうらいらちゃんなのでした。

TikTokアカウント「ほんわか姉妹」には、くぅちゃん＆らいらちゃんの仲睦まじい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ほんわか姉妹」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。