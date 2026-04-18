ママさんがお風呂に入っていたら、ワンコが慌ててお風呂場にやってきて…？まさかの理由にほっこりする人が続出し、投稿は記事執筆時点で10万3000回を超えて表示され、7000件のいいねが寄せられています。

【動画：お風呂中、慌てた表情でやってきた犬】

ワンコが慌ててお風呂場に…

Xアカウント「pomepomePicardy」に投稿されたのは、ポメラニアンの「ピカルディ」くんの尊い行動です。この日、ママさんがお風呂に入っていたら、水嫌いのはずのピカルディくんが慌てた顔でお風呂場にやってきたそう。

そして浴槽のフチにつかまって二本足で立ち上がると、「あっちで大変なことが起きてるの！」とばかりにお風呂場の外を見た後で、ママさんの方を向いて「助けて～」と訴えるようにソワソワ…。本気で何かを心配しているような表情や仕草が可愛いですが、一体何があったのでしょう？

まさかの理由にほっこり

実はピカルディくんがお風呂場にやってきたのは、パパさんがしゃっくりをしていたことが理由なのだそう。パパさんの様子を見て「発作を起こしている」と勘違いし、ママさんに「パパを助けて！」と伝えにきていたのです。

パパさんのために苦手な水がある場所まで助けを呼びに行ってくれるなんて、深い愛と優しさを感じますね！

この投稿には「愛だなぁ」「どうしよう、どうしよう…！ってそわそわしてるの伝わります。優しくて可愛いいい子」といったコメントが寄せられ、ピカルディくんの行動はたくさんの人の心をほっこりさせてくれることとなりました。

笑顔と立ち姿がチャームポイント

ピカルディくんは二本足で立つのが得意で、笑顔が魅力的な男の子。ママさんが家事の合間に休憩をしている時には、二本足で立った状態でニコッと笑い、「ヒマそうだね？じゃあ遊ぼう！」とキラキラしたお目目で誘ってくるそうです。

また撫でてあげた時やお散歩を楽しんでいる時、美味しそうな食べ物を前にした時なども、とびきりのスマイルを見せてくれるとか。これからもピカルディくんが、笑顔あふれる日々を過ごせますように。

写真・動画提供：Xアカウント「pomepomePicardy」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。