◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト―巨人（１８日・神宮）

ヤクルト・増居翔太投手（２５）が１８日、プロ初先発となる１９日の巨人戦（神宮）を前に報道陣の取材に応じ「すごく緊張感が出てきたなと思います。（ワクワクした気持ちより）緊張の方が大きいです」と明かした。

ドラフト４位左腕は今月１２日の巨人戦（東京Ｄ）でプロ初登板。リリーフで１イニングを１安打無失点３奪三振と好投した。「僕も（先発は）初めてですけど、相手も（自分と対戦するのは）ほとんど初めてだと思うので、思い切ってまずは自分の持っているものを出し切れるようにプレーできたら」と意気込んだ。

この日先発する１学年後輩の奥川恭伸投手（２５）からは「３戦目の試合は１、２戦目勝とうが負けようが、すごく大事だぞ」と“イジリ”があったといい「確かにそうですけど『２戦目も大事だぞ』と言っておきました」と笑った。Ｂ’ｚの大ファンでもあるが、登場曲については「（ここでは言わずに）ちょっと楽しみにしておきたいです」と話した。本拠地初登板でもあり、マウンドに上がった時の登場曲にも注目が集まる。