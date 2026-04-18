◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第１１節 横浜ＦＭ１―２川崎（１８日・日産スタジアム）

川崎は１―１で迎えた後半アディショナルタイム８分、途中出場のＦＷエリソンがＭＦ橘田のパスから左足で逆サイドに決勝点を決め、２―１で勝利した。前半１５分、ＦＷロマニッチが右足で先制点を挙げ、前半アディショナルタイムに同点ゴールを献上。ＰＫ戦突入目前の状況で、劇的決勝ゴールが生まれ、前回３月２２日の対戦で０―５で敗れた神奈川のライバルチームに雪辱を果たした。

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試合後、長谷部茂利監督は「得点を取れた場面では取るべき人が取ってくれたが、（全体の内容では）流れがない時に粘り強く守って、流れがきそうな時に取れなかった、そんなゲームになった」と総括した。「失点のところ、得点が取れなかったところを含め、両ペナルティーエリアでの甘さ、緩さが目立ったような印象です。プレーしているのは選手なので、そこを突き詰めて、できるようにしていない私は反省でいっぱいです。最後このような勝ち方をしたからうれしい反面、そこまで自分たちの内容（が物足りない）というか、選手たちがプレーをしきれないところにもどかしさ、いろいろな気持ちが錯綜（さくそう）している」と複雑な表情を浮かべた。

それでも、前回対戦で大敗した相手にリベンジとなり、指揮官は「今日足を運んでいただいたファン、サポーターの皆様に喜んで帰ってもらえるというところでは非常に良かった。最後の最後に、（サポーターがいる）ゴール裏の目の前で、ゴールを決めて勝つことができたので非常に良かった。ただ、勝ち点３は４にもなりません。積み上げて、最後の結果をつかむためにという意味では、このところ、勝ったり負けたり、ＰＫ戦になったりというところがあったので、今日をきっかけに自分たちが一つでも順位を上げていく、浮上するきっかけにしたい」と視線を上げた。