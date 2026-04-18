Ａぇ！ｇｒｏｕｐと関西ジュニアの西村拓哉が１８日、東京・国立代々木競技場第一体育館で行われた日本最大級のファッションイベント「Ｒａｋｕｔｅｎ ＧｉｒｌｓＡｗａｒｄ２０２６ ＳＰＲＩＮＧ／ＳＵＭＭＥＲ」にサプライズで登場した。

主演を務める映画「おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？」（６月１２日公開、川村泰祐監督）のスペシャルステージに劇中の衣装を着て現れると、会場からはこの日一番の黄色い歓声が上がった。観客の声援に応えながらゆっくりランウェーを歩くと、センターステージでは５人そろって作品を代表する「シェー」ポーズも披露した。

２０２２年３月に公開された「おそ松さん」の続編の公開を控え、末澤誠也は「まさか（前作で主演した）Ｓｎｏｗ Ｍａｎの後に出来ると思わなかった。作品自体もスケールアップして、関西らしさが出ているので見ていただければ」と呼びかけ。映画の中では、５人ともクズなニートの兄弟を演じるが、想像以上の歓声にＭＣの山里亮太は「クズがこんなにキャーキャー言われることはない」とツッコミ。５人も会場を見渡し「ありがとうございます」と声をそろえて感謝した。

主題歌にはＡぇ！ｇｒｏｕｐの４枚目シングル「でこぼこライフ」（６月１７日発売）が起用された。同作について正門良規は「『おそ松さん』の世界観にピッタリですし、僕たちもわちゃわちゃするのが大好きなので、ぴったりな楽曲をいただいたなと思います」とアピールした。

「ＧｉｒｌｓＡｗａｒｄ」は今年で１６年目を迎え、今回で２９回目の開催。今回のイベントテーマは「ＣＵＴＥ ＷＩＴＨ Ａ ＢＩＴＥ．―“カワイイ”で終わらせない。」で多数のモデルとアーティストが会場を盛り上げた。