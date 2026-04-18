NOA＆八村倫太郎、鎌倉休日Vlog公開「普通に歩いてるなんてびっくり」「変装なしでバレないの？」と反響
【モデルプレス＝2026/04/18】アーティストのNOAが4月17日、自身のInstagramを更新。ダンスボーカルグループ・WATWING（ワトウィン）の八村倫太郎と休日に鎌倉を訪問した際の動画を公開した。
【写真】8LOOMメンバー「変装なしでバレないの？」休日鎌倉Vlog公開
NOAは「親友と何も決めずに過ごした休日」と記し、八村との鎌倉訪問の動画を投稿。日の当たるテラスでの食事の様子やショップで買い物をする姿、2人で道を歩いている後ろ姿、海辺に座り笑い合っている様子などオフ感満載の2人の姿を公開した。
この投稿に、ファンからは「普通に歩いてるなんてびっくり」「楽しすぎる2人にこちらも笑顔になった」「変装なしでバレないの？」「交流がずっと続いてるの素敵すぎる」「ずっと2人の雰囲気が良くて癒された」「遭遇したかった」などと反響が寄せられている。
NOAと八村はTBS系ドラマ「君の花になる」（2022年）内のボーイズグループ・8LOOMのメンバーとして共演。8LOOMは「君の花になる」から誕生した劇中ボーイズグループとして様々なライブやイベントなどに出演し、放送から4年が経とうとしている今も、共演ショットがアップされると度々SNSで話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】8LOOMメンバー「変装なしでバレないの？」休日鎌倉Vlog公開
◆NOA、八村倫太郎と鎌倉へ
NOAは「親友と何も決めずに過ごした休日」と記し、八村との鎌倉訪問の動画を投稿。日の当たるテラスでの食事の様子やショップで買い物をする姿、2人で道を歩いている後ろ姿、海辺に座り笑い合っている様子などオフ感満載の2人の姿を公開した。
◆NOAの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「普通に歩いてるなんてびっくり」「楽しすぎる2人にこちらも笑顔になった」「変装なしでバレないの？」「交流がずっと続いてるの素敵すぎる」「ずっと2人の雰囲気が良くて癒された」「遭遇したかった」などと反響が寄せられている。
NOAと八村はTBS系ドラマ「君の花になる」（2022年）内のボーイズグループ・8LOOMのメンバーとして共演。8LOOMは「君の花になる」から誕生した劇中ボーイズグループとして様々なライブやイベントなどに出演し、放送から4年が経とうとしている今も、共演ショットがアップされると度々SNSで話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
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