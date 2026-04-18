寝間着だけじゃない！持ち歩ける『2WAYコンフォート』で、どこでも手軽に体ケア♪

オレンジページの編集者が実際に使い、「買ってよかった！」と確信した、とっておきの愛用品を紹介します。今回担当するのは、オレンジページnet編集部・ワタナベ。長時間のデスクワークで溜まった首や肩の疲れをケアしてくれる、今話題のリカバリーアイテムです！

おすすめしたいのが、ベネクスの『2WAYコンフォート』。独自開発された特殊繊維「PHT」にナノプラチナなどの鉱物が練り込まれており、身につけて休むだけで、リラックスしやすい環境を整えてくれるリカバリーウェアなんです。締めつけのないフィット感で、仕事中や休息中もストレスなくケアしてくれます！

ベネクス 2WAYコンフォート 参考価格 \3960（税込み） 何年も前に、PR会社のかたから「とってもいい製品なので」とサンプル商品のレギンスをいただいたのが、ベネクスとの出会い。実際に試着して就寝すると、翌朝、その軽やかな使用感に感動。それ以来、自分用に長袖インナーや下着を購入したり、家族や知人にパジャマをプレゼントしたりと大ファンに。 『2WAYコンフォート』は、ネックウォーマーとして首まわりに着用できるアイテム。ここ最近PCやスマホで首が気になるようになって、購入したものです。会社やテレワークなどPCでの作業時に首につけているのですが、首まわりがやさしく包まれ、以前に比べて快適に過ごせるようになった気がしています。今では仕事中になくてはならない存在に……！