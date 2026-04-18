寝間着だけじゃない！持ち歩ける『2WAYコンフォート』で、どこでも手軽に体ケア♪

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オレンジページの編集者が実際に使い、「買ってよかった！」と確信した、とっておきの愛用品を紹介します。今回担当するのは、オレンジページnet編集部・ワタナベ。長時間のデスクワークで溜まった首や肩の疲れをケアしてくれる、今話題のリカバリーアイテムです！

おすすめしたいのが、ベネクスの『2WAYコンフォート』。独自開発された特殊繊維「PHT」にナノプラチナなどの鉱物が練り込まれており、身につけて休むだけで、リラックスしやすい環境を整えてくれるリカバリーウェアなんです。締めつけのないフィット感で、仕事中や休息中もストレスなくケアしてくれます！

ベネクス

2WAYコンフォート

参考価格 \3960（税込み）

何年も前に、PR会社のかたから「とってもいい製品なので」とサンプル商品のレギンスをいただいたのが、ベネクスとの出会い。実際に試着して就寝すると、翌朝、その軽やかな使用感に感動。それ以来、自分用に長袖インナーや下着を購入したり、家族や知人にパジャマをプレゼントしたりと大ファンに。

『2WAYコンフォート』は、ネックウォーマーとして首まわりに着用できるアイテム。ここ最近PCやスマホで首が気になるようになって、購入したものです。会社やテレワークなどPCでの作業時に首につけているのですが、首まわりがやさしく包まれ、以前に比べて快適に過ごせるようになった気がしています。今では仕事中になくてはならない存在に……！

コードストッパーで調整自在！　首をすっぽり包んで集中リカバリー

留め具付きのひもで調整可能なところが便利。私の場合、首全体にリカバリー効果が発揮されるよう、あご下でひもをきゅっと絞って首をすっぽり覆うように着用しています。軽くて柔らかい付け心地もGOOD。

かしこまった会議や外出時などは、ひもを緩めて、上着の内側にさっと収めたりしています！　薄手なので着ぶくれしないのが助かります。

オレンジページnet編集部　ワタナベ

アームカバーのように使うのがお気に入り

ネックウォーマー、またはキャップとして頭にかぶる「2WAY」が基本の使用法ですが、私には別のお気に入りの使い方が。PCやスマホで疲れた腕をアームカバーのようにして覆い、しばらく休息。退社後の電車移動中などによく腕に巻いています。

よく使う腕をケアできて、通勤時間もリカバリータイムに有効活用◎。

オレンジページnet編集部　ワタナベ

ハンカチサイズに畳めるから、どこへでも携帯可能

四つ折りにするとハンカチサイズになるので、バッグにさっと入れられて持ち歩きしやすいです。仕事中も、はずした際にポケットに入れられるので、何かと邪魔になりません。

吸汗速乾素材なので蒸れにくく、一年中快適に使えるのもうれしいポイント。一度この「軽くなる感覚」を知ってしまうと、もうこれなしでのデスクワークは考えられません！

オレンジページnet編集部　ワタナベ

商品データ

ベネクス
2WAYコンフォート
参考価格 3960円（税込み）
https://store.venex-j.co.jp/product/detail/1678

オレンジページnet編集部
ワタナベ

宮城県出身。実家でパピヨン2匹を飼っていて、地元に帰るとドッグランや犬連れで遊べる施設に行くのが楽しみ。最近ハマっている食べ物は、近所の洋菓子店のベイクドチーズケーキ。うさぎ占いはネザーランドドワーフ。

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