広島が6試合ぶりの勝ち点3!! 10番FW鈴木章斗の1G1Aで完封勝利、最終9人の長崎は3試合連続ノーゴールで3連敗

広島が6試合ぶりの勝ち点3!! 10番FW鈴木章斗の1G1Aで完封勝利、最終9人の長崎は3試合連続ノーゴールで3連敗