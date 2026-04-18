広島が6試合ぶりの勝ち点3!! 10番FW鈴木章斗の1G1Aで完封勝利、最終9人の長崎は3試合連続ノーゴールで3連敗
[4.18 J1百年構想リーグWEST第11節 広島 2-0 長崎 Eピース]
サンフレッチェ広島は18日、J1百年構想リーグWEST第11節でV・ファーレン長崎を2-0で破って6試合ぶりの勝ち点3獲得を果たした。敗れた長崎は3連敗になった。
森保一監督も視察した一戦はキックオフ前、今月16日に亡くなった今西和男さんへの黙祷が捧げられた。今西さんは広島の初代総監督などを担当。広島で指導を受けた森保監督はJFAを通じて「今西さんには言葉では表すことができないほどたくさんのことを学ばせていただき、そして成長させていただきました」などと伝えて哀悼の意を表していた。
そうした一戦は前半10分に広島が先制した。MF新井直人がペナルティエリア右へスローインを送り、MF松本泰志が中へフリック。MFトルガイ・アルスランのボレーシュートは相手DFにブロックされたが、DF佐々木翔がこぼれ球を拾って左に展開すると、MF東俊希のグラウンダークロスをFW鈴木章斗が合わせてリードを奪った。
長崎は前半27分、相手選手から危険なチャージを受けていたDF照山颯人がピッチに座り込み、DFエドゥアルドとの交代を余儀なくされた。1点差を追うなかで同45分にMF米田隼也が中央を持ち運ぶと、MF長谷川元希がシュートしたこぼれ球をFWチアゴ・サンタナが左足で振り抜いたがGK大迫敬介にキャッチされた。
1点リードで折り返した広島は後半7分、DF塩谷司が縦パスを差し込むとMF加藤陸次樹がスルーしてペナルティエリア右へスプリント。加藤は鈴木の落としをダイレクトでゴール右へ突き刺して2-0とした。
追いかける長崎は後半26分、途中出場のMF笠柳翼がドリブルでペナルティエリア左に侵入してシュートまで持っていったが枠の上。一方の広島は同34分、MF中村草太がペナルティエリア内にこぼれたボールに左足を振るも、GK波多野豪に触られたボールはポストに嫌われた。
長崎は後半35分、DF進藤亮佑がプレー続行不可能となって歩いてピッチから退き、交代枠を使い切っていたため10人になった。さらに同45+2分、MFディエゴ・ピトゥカがMF中島洋太朗に対する後方からのスライディングタックルで2枚目の警告を受けて退場。最終的に9人になり、3試合連続の完封負けで3連敗を喫した。
サンフレッチェ広島は18日、J1百年構想リーグWEST第11節でV・ファーレン長崎を2-0で破って6試合ぶりの勝ち点3獲得を果たした。敗れた長崎は3連敗になった。
森保一監督も視察した一戦はキックオフ前、今月16日に亡くなった今西和男さんへの黙祷が捧げられた。今西さんは広島の初代総監督などを担当。広島で指導を受けた森保監督はJFAを通じて「今西さんには言葉では表すことができないほどたくさんのことを学ばせていただき、そして成長させていただきました」などと伝えて哀悼の意を表していた。
長崎は前半27分、相手選手から危険なチャージを受けていたDF照山颯人がピッチに座り込み、DFエドゥアルドとの交代を余儀なくされた。1点差を追うなかで同45分にMF米田隼也が中央を持ち運ぶと、MF長谷川元希がシュートしたこぼれ球をFWチアゴ・サンタナが左足で振り抜いたがGK大迫敬介にキャッチされた。
1点リードで折り返した広島は後半7分、DF塩谷司が縦パスを差し込むとMF加藤陸次樹がスルーしてペナルティエリア右へスプリント。加藤は鈴木の落としをダイレクトでゴール右へ突き刺して2-0とした。
追いかける長崎は後半26分、途中出場のMF笠柳翼がドリブルでペナルティエリア左に侵入してシュートまで持っていったが枠の上。一方の広島は同34分、MF中村草太がペナルティエリア内にこぼれたボールに左足を振るも、GK波多野豪に触られたボールはポストに嫌われた。
長崎は後半35分、DF進藤亮佑がプレー続行不可能となって歩いてピッチから退き、交代枠を使い切っていたため10人になった。さらに同45+2分、MFディエゴ・ピトゥカがMF中島洋太朗に対する後方からのスライディングタックルで2枚目の警告を受けて退場。最終的に9人になり、3試合連続の完封負けで3連敗を喫した。