ドジャースの佐々木朗希投手（24）が17日（日本時間18日）、敵地でのロッキーズ戦の試合前にブルペン入り。極寒の中、32球を投じた。

ロッキーズの本拠地があるコロラド州デンバーは試合前に大雪が降り、午後0時半の時点で気温はわずか1度の厳寒状態。グラウンドも一面、銀世界となり、球場スタッフらが約5時間かけて除雪作業。必死の整備で開催にこぎ着けた。

佐々木は球団スタッフらとともにベンチに姿を見せると、銀世界となったグラウンドをスマートフォンで撮影。インスタグラムのストーリーズにも大雪のグラウンドの写真を投稿した。その後、雪が残るクアーズフィールドのブルペンで投球練習を行い、捕手が立った状態で4球、座った状態で28球を投げ込んだ。

ロッキーズの本拠、クアーズフィールドは標高約1600メートルの高地にあり、気圧が低く空気抵抗も少ないため、打球が飛びやすいことで打者にとっては「打者天国」と知られている。佐々木は19日（日本時間20日）の3戦目に先発予定で、クアーズフィールドでは初登板となる。

開幕からここまで3試合に登板し0勝2敗、防御率6・23。今季初勝利がかかる一戦となる