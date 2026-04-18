元ＳＫＥ４８でタレントの須田亜香里が、地元・名古屋のグルメを堪能（たんのう）する様子を披露した。

須田は１８日までにインスタグラムを更新し、「名古屋風の醤油たこ焼きを求めてドライブ」と書き出すと黒地に花柄があしらわれたワンピース姿でたこ焼きを頬張る姿などを複数アップ。「スイッチでチャンさんが行っていた名古屋市西区『三七三』さん。お店入ったらすぐにおじちゃんが気づいてくれてびっくり。（アイライン引き忘れて、前髪セットも失敗して、ほぼ別人だったのに。笑）」とつづると、「スタジオで私が『行く！』って言ったので、『本当に来た！』って笑ってた。とっても優しくしていただきました 念願の醤油たこ焼き。子どもの頃から馴染みのある味だけど、最近はなかなか出逢えないので貴重な存在なのです たまらなく美味しくて、おかわりもしたよ」と振り返った。

続けて「そして、元々がかき氷屋さんだったそうで。ちゃっかりかき氷もいただきました ふわっふわで濃厚抹茶にこっくりミルク。美味しかったぁぁぁぁあ」とかき氷も堪能したことを明かし、「そしてもう一件…同じく番組内で紹介されていた喫茶店へ行ったのですが、目当てのプリン売り切れの悲劇（笑）でもクッキーとても美味しかった またリベンジします！そしたらたこ焼きもまたいけるから最高！」と名古屋グルメ愛を爆発させた。

この投稿には「かわいいー！」「幸せそうな顔」「あかりりん最高です」「須田さんの可愛さに今日も救われる私」「須田さんの可愛さに今日も救われる私」などの声が寄せられている。