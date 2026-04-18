結末を一緒に追う没入感！ マーダーミステリーシアター「THE TRUE PIECE」結末が毎回変わるアドリブ謎解き劇

記事ポイント 人気ボーイズグループのメンバーが回替わりで挑む、結末が毎回変わるアドリブ謎解き劇です。昼夜で見比べたくなるキャストバトントークや解説編、お見送り会など公演後まで余韻を楽しめます。チケットは11,000円（税込）、一般販売は4月18日10:00から始まります。 人気ボーイズグループのメンバーが回替わりで挑む、結末が毎回変わるアドリブ謎解き劇です。昼夜で見比べたくなるキャストバトントークや解説編、お見送り会など公演後まで余韻を楽しめます。チケットは11,000円（税込）、一般販売は4月18日10:00から始まります。

人気ボーイズグループのメンバーたちがその場で推理を組み立てる、観客参加型のマーダーミステリーシアター「THE TRUE PIECE」がIMM THEATERで上演されます。

誰が犯人なのかを出演者と一緒に追いかける時間は、ただ観るだけの舞台では物足りない人の心をしっかりつかんでくれそうです。

マーダーミステリーシアター「THE TRUE PIECE」結末が毎回変わるアドリブ謎解き劇

公演期間：4月29日から5月9日まで休演日：5月3日、5月7日会場：IMM THEATERチケット料金：11,000円（税込）一般販売開始：4月18日10:00から公式サイト：the-true-piece.com公式X：@THE_TRUE_PIECE

「THE TRUE PIECE」は、プレイヤー5名が物語の登場人物を演じながら、仲間の中に潜む真犯人を即興で探していく新感覚の舞台です。

同じ演目でも出演者が変わるたびに会話の流れも疑い方も変わるため、一度観た公演がそのまま再現されない特別感があります。

観客もプレイヤーたちの主張を手がかりに犯人を推理する構成なので、自分も物語の中に入り込んだような高揚感を味わえます。

海賊船で船長殺しの真相を追う「パイレーツ・オブ・ライアー」と、学園名物のケーキ消失事件に迫る「部活ロワイヤル」の2作品が用意されているのも魅力です。

重厚なミステリーの緊張感と、キャストの素顔がにじむアドリブの面白さを一度に楽しめる舞台になっています。

回替わりキャストの醍醐味

龍宮城、TAGRIGHT、MATSURI、SHOW-WA、BALLISTIK BOYZ、LIL LEAGUEのメンバーに加え、佐藤瑠雅さんや植村颯太さん、高尾楓弥さん、西田祥さん、KYOさんらが出演します。

好きなグループのメンバーがどの役でどんな駆け引きを見せるのかを想像するだけで、観劇前から気分が高まります。

同じ役でも演じる人が変われば、疑われ方も信じさせ方もまったく別物になるため、推しの個性をミステリーの中で堪能できるのも大きな見どころです。

昼夜で楽しみたい特別企画

5月1日13:00公演：TAGRIGHT全メンバー登場のキャストバトントーク実施5月2日13:00公演：TAGRIGHT全メンバー登場のキャストバトントーク実施5月9日13:00・18:00公演：LIL LEAGUE 岩城星那さんが解説編＆感想タイムに参加

5月1日と5月2日の昼公演では、同日夜公演に出演するメンバーが合流するキャストバトントークが行われます。

夜公演の配役がその場で明かされるので、次のステージへの期待が一気に膨らむ贅沢な時間になりそうです。

5月9日の昼夜公演では、LIL LEAGUEの岩城星那さんが解説編＆感想タイムに緊急参戦し、観客目線の感想も交えた盛り上がりが楽しめます。

真相が解き明かされたあとにキャスト同士の裏話まで聞ける流れは、ミステリー好きにとってかなり満足度の高い体験です。

観劇後まで続く余韻

お見送り会対象：5月1日18:00、5月2日18:00お見送り会対象：5月4日13:00・18:00、5月5日13:00・18:00お見送り会対象：5月6日13:00・18:00、5月8日13:00・18:00、5月9日13:00・18:00

一部公演では終演後にプレイヤーキャストによるお見送り会が実施され、謎解きの熱気を抱えたまま特別な余韻に浸れます。

物語を一緒に駆け抜けたあとにキャストを近くに感じられる流れは、観劇の思い出をさらに濃くしてくれます。

推理のドキドキだけで終わらず、最後までイベント感たっぷりに楽しめるのがこの公演のうれしいポイントです。

アドリブだからこそ生まれる一瞬の表情や言葉を見逃したくない人には、かなり魅力的な舞台です。

推しの新しい一面を見たい人も、物語に入り込む体験を味わいたい人も、昼夜で見比べたくなるはずです。

チケットは一般販売がスタートしたばかりなので、気になる公演日は早めにチェックしておくと安心です。

マーダーミステリーシアター「THE TRUE PIECE」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「THE TRUE PIECE」はどんな舞台ですか？

A. 出演者5名が登場人物になりきり、会話と推理を即興で重ねながら真犯人を探す観客参加型の舞台です。

観るだけでなく一緒に考える楽しさがあり、毎公演で結末が変わります。

Q. どの公演を選んでも内容は同じですか？

A. 演目は同じ日でも、出演者の組み合わせが変わることで空気感や推理の流れが大きく変化します。

同じ物語でも別作品のような面白さがあるので、複数公演の見比べもおすすめです。

Q. 特別企画を楽しみたい場合はどの回に注目すればいいですか？

A. 5月1日と5月2日の昼公演ではTAGRIGHT全メンバーによるキャストバトントーク、5月9日の昼夜公演では岩城星那さん参加の解説編＆感想タイムがあります。

終演後のお見送り会対象回も見逃せません。

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