世界へ伸びる若き才能！ キングスU18「宮里俊佑選手」

記事ポイント キングスU18の宮里俊佑選手が、2026年度男子U17日本代表チーム第1次強化合宿メンバーに選出合宿は4月20日から23日まで、味の素ナショナルトレーニングセンターで実施6月開催のFIBA U17バスケットボールワールドカップ2026に向けた代表活動 キングスU18の宮里俊佑選手が、2026年度男子U17日本代表チーム第1次強化合宿メンバーに選出合宿は4月20日から23日まで、味の素ナショナルトレーニングセンターで実施6月開催のFIBA U17バスケットボールワールドカップ2026に向けた代表活動

キングスU18所属の#29 宮里俊佑選手が、2026年度男子U17日本代表チーム第1次強化合宿のメンバーに選ばれます。

将来の日本代表を目指す世代が集まる場に名を連ねたことで、宮里選手のプレーを応援してきたファンにとっても見逃せないニュースになっています。

キングスU18「宮里俊佑選手」

選出選手：キングスU18 #29 宮里俊佑選手合宿名：2026年度 男子U17日本代表チーム 第1次強化合宿日程：4月20日から23日会場：味の素ナショナルトレーニングセンター目的：FIBA U17バスケットボールワールドカップ2026に向けた代表活動指揮：キングスU15 末広朋也ヘッドコーチ

今回の強化合宿は、6月に開催されるFIBA U17バスケットボールワールドカップ2026へ向けた大切なステップです。

全国から有力選手が集まる環境で4日間プレーする経験は、技術だけでなく試合の読みや判断力を磨く時間につながります。

キングスU15の末広朋也ヘッドコーチが指揮を執る点も、クラブとして積み重ねてきた育成力を感じさせます。

代表合宿の意味

年代別日本代表の合宿に選ばれることは、国内トップクラスの同世代選手として評価された証しです。

世界大会を見据えた実戦的な強化の場に入ることで、普段の試合では得がたいスピード感や当たりの強さを体感できます。

クラブを飛び出して日の丸を背負う経験は、今後のリーグ戦や次のカテゴリーでの成長にも直結します。

キングスの育成世代を追いかけている人にとっては、宮里選手の現在地とこれからを知るきっかけになる話題です。

世界舞台を目指す若い才能がどこまで伸びていくのか、今のうちから名前を覚えておきたくなる選出です。

キングスU18 #29 宮里俊佑選手が男子U17日本代表チーム第1次強化合宿メンバーに選ばれたニュースの紹介でした。

よくある質問

Q. 宮里俊佑選手が参加する合宿はいつ開催されますか？

A. 合宿は4月20日から23日まで、味の素ナショナルトレーニングセンターで行われます。

6月開催のFIBA U17バスケットボールワールドカップ2026に向けた代表活動として実施されます。

Q. 今回の合宿はどんな位置づけですか？

A. 2026年度男子U17日本代表チームの第1次強化合宿で、世界大会に向けた選手強化の場です。

全国の有力選手が集まり、代表候補としての実力を高める重要な機会になっています。

Q. 合宿では誰がチームを指揮しますか？

A. 今回の合宿ではキングスU15の末広朋也ヘッドコーチが指揮を執ります。

クラブの育成現場で培ってきた指導が、日本代表活動の場でも発揮される点に注目が集まります。

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