◆バレーボール 大同生命ＳＶリーグ男子（１８日、東京・有明コロシアム）

レギュラーシーズン（ＲＳ）の最終節が行われ、１７日に優勝を決めたサントリーは東京ＧＢに３―０でストレート勝利した。ＲＳを６連勝で締めくくり、連覇の懸かるチャンピオンシップ（ＣＳ）へ弾みをつけた。

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サントリーは第１セット（Ｓ）を佐藤謙次のアタックで先制。高橋藍主将は３―２でレフトからスパイクを決め、この日初得点。その後も緩急のあるアタックで相手を翻弄（ほんろう）した。１９―１４の場面では相手の強烈なスパイクが顔面に強打したが、問題なくプレーを続行。高橋は７得点をマークし、２５―２１で第１Ｓを先取した。

高橋は第２Ｓ、４―５から強烈なバックアタックを決めた。チームは２５―２１と再び接戦をものにした。第３Ｓは４連続得点から始まるなどサントリーのペースに。２１―１６から高橋が強烈なサービスエースを決めると、連続でエースを奪った。最後は相手のサーブがネットにかかり、２５―１８でストレート勝ち。

サントリー主将の高橋は両チーム最多１４得点と活躍。この試合で最も印象に残ったモースト・インプレッション・プレーヤー（ＭＩＰ）に選ばれた。「自分たちが崩れずに戦えたことが一番。常に攻めることができた。サーブから攻めていくことを意識していた。この勝利を自信につなげて、ファイナルは今日以上のバレーボールを出しながら優勝を目指したい」とコメントした。

首位のサントリーは、イタリア１部セリエＡから加入２季目の高橋が、今季、主将を務めてきた。昨年１０月の大阪Ｂとの開幕戦は、黒星スタートとなったが、２戦目から怒とうの２９連勝を挙げるなど、強さを誇って首位を走ってきた。前節、１２日のＶＣ長野戦にストレート勝ちし、“王手”をかけていたが、同日に大阪Ｂが日鉄堺にセットを失わなかったため、“お預け”となっていた。１７日の東京ＧＢ戦で第１セットを奪った時点で優勝が決定した。

高橋は１７日の試合後、「優勝が決まった瞬間は非常にうれしかったですが、試合は最後まで勝つことが大事。喜ぶところは喜んで、気持ちは切り替えました。明日もしっかり勝てるようにチーム全員で頑張りたいと思います」と笑顔で話していた。

◆チャンピオンシップ レギュラーラウンド（ＲＲ）の成績上位６チームが進み、ノックアウト方式で実施。２戦先勝で１勝１敗の場合のみ第３試合を行う。５月１〜５日の準々決勝と同８〜１２日の準決勝はＲＲの上位チームのホームで開催し、準々決勝は３位と６位、４位と５位が戦い、１位のサントリーは４位と５位の勝利チームを準決勝で迎え撃つ。決勝は同１５〜１７日に横浜アリーナで開催し、日本一を決める。