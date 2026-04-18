元放送作家で「スタートアップファクトリー」代表の起業家鈴木おさむ氏（53）が18日放送のカンテレ「ドっとコネクト」（土曜午前11時20分、正午＝関西地区）に出演。京都府南丹市で行方不明になっていた市立園部小の安達結希（あだち・ゆき）さん（11）の遺体を遺棄したとして父親の会社員安達優季容疑者（37）が同府警に死体遺棄の疑いで逮捕された事件をめぐり、私見を述べた。

鈴木氏は、「ただただ悲しくてつらいニュースっていうのが、まずあるんですけど。今回の件で、警察の方が調べていること、すごく、非常に繊細な部分もあるとは思うんですけど。一方、ネットの方で本当にいろんなうわさが出すぎて…」と真偽不明の情報がまことしやかに流れたことに触れる。

「僕も、ネットニュースが普通のニュースのように流れちゃって、間違ったことを信じちゃっていることも結構あるんですよ」と、SNSの噂を信じてしまったことに言及。

続けて「正直、どこに行ってもこの話になる中で、だから警察側も、もちろん繊細だと思ったのは分かるんですけど、ある程度、分かったことはちゃんとお伝えしていただいて」と話す。

さらに「違うことは違うと、結構、いま言っているんですよね。違うことは違うって言ってるんですけど…それをはっきりさせてほしいなって。2次被害、3次被害が出ちゃうんじゃないかなって」と、誤った情報による被害が出ることを懸念していた。