ゆうちゃみ、ドット×ストライプの柄コーデ着こなし「オーラ半端ない」「真似したい」と反響【ガルアワ2026SS】
【モデルプレス＝2026/04/18】モデルのゆうちゃみが18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。
【写真】ゆうちゃみ、柄コーデで圧巻オーラ
春らしいドットのスカーフ＆インナーにストライプのシャツ、柔らかい素材のスカートを合わせたコーディネートで登場したゆうちゃみ。柄の組み合わせが特徴的な着こなしで一際存在感を放っていた。
SNS上では「かっこよすぎる」「オーラ半端ない」「柄コーデ真似したい」と反響が寄せられている。
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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◆ゆうちゃみ、柄コーデで登場
春らしいドットのスカーフ＆インナーにストライプのシャツ、柔らかい素材のスカートを合わせたコーディネートで登場したゆうちゃみ。柄の組み合わせが特徴的な着こなしで一際存在感を放っていた。
◆「ガルアワ2026S／S」テーマは「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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