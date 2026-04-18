2児の母・夏菜、レイヤー活かした重ためミディアムヘアにイメチェン「大人っぽくて見惚れちゃう」「雰囲気変わる」
【モデルプレス＝2026/04/18】女優でタレントの夏菜が4月16日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し反響を呼んでいる。
【写真】36歳朝ドラ女優「雰囲気変わる」レイヤー活かしたイメチェンヘア
夏菜は「ラインが綺麗… レイヤーはそのままに少しパツンと重めにしたよ」とつづり、街中での写真を複数枚投稿。鎖骨辺りまでのミディアムヘアに、レイヤーを活かした新しいへアスタイルを公開した。毛先にもふんわりとボリュームをつけ大人な雰囲気が印象的なヘアスタイルとなっている。
この投稿にファンからは「雰囲気変わるね」「ボリュームあって可愛い」「上品ですね」「新しいヘアスタイルも素敵」「大人っぽくて見惚れちゃう」など反響が寄せられている。
夏菜は2021年1月に一般男性と結婚。2022年3月に第1子となる女児、2023年8月に第2子となる男児を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】36歳朝ドラ女優「雰囲気変わる」レイヤー活かしたイメチェンヘア
◆夏菜、ふんわりボリュームのヘアにイメチェン
夏菜は「ラインが綺麗… レイヤーはそのままに少しパツンと重めにしたよ」とつづり、街中での写真を複数枚投稿。鎖骨辺りまでのミディアムヘアに、レイヤーを活かした新しいへアスタイルを公開した。毛先にもふんわりとボリュームをつけ大人な雰囲気が印象的なヘアスタイルとなっている。
◆夏菜の投稿に反響
この投稿にファンからは「雰囲気変わるね」「ボリュームあって可愛い」「上品ですね」「新しいヘアスタイルも素敵」「大人っぽくて見惚れちゃう」など反響が寄せられている。
夏菜は2021年1月に一般男性と結婚。2022年3月に第1子となる女児、2023年8月に第2子となる男児を出産した。（modelpress編集部）
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