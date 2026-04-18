2児の母・青木裕子、魚メインの手作り弁当公開「詰め方が美しい」「彩りが綺麗で食欲そそられる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/18】フリーアナウンサーの青木裕子が4月18日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。魚メインの弁当を公開した。
【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「詰め方が美しい」手作りぶり弁当
青木は「お弁当」というスタンプを添えて手作り弁当を公開。鰤（ぶり）5切れにレンコンやにんじんの煮物、卵焼き、ピーマンなどが彩り良く詰められており、「今日は魚の日」「鰤です」と記している。
この投稿に、ファンからは「彩りが綺麗で食欲そそられる」「和食美味しそう」「栄養バランス満点」「詰め方が美しい」などの声が上がっている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「詰め方が美しい」手作りぶり弁当
◆青木裕子、魚メインの弁当公開
青木は「お弁当」というスタンプを添えて手作り弁当を公開。鰤（ぶり）5切れにレンコンやにんじんの煮物、卵焼き、ピーマンなどが彩り良く詰められており、「今日は魚の日」「鰤です」と記している。
◆青木裕子の手作り弁当に反響
この投稿に、ファンからは「彩りが綺麗で食欲そそられる」「和食美味しそう」「栄養バランス満点」「詰め方が美しい」などの声が上がっている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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