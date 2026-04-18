中東情勢が世界経済に混乱を及ぼす中、アメリカ・ワシントンで開催された国際会議で重要物資の供給網について協力を強化していくことが確認されました。

片山財務相

「中東情勢を受けて世界経済の不確実性が一層高まっているということを述べた上で、世界経済のさらなる悪化を防ぐ観点から、各国はレアアース等への不当な輸出制限を控えるべきであること」

中東情勢を受けて各国で重要物資の調達に影響が出る中、G7の財務大臣などによる国際会議では、サプライチェーンの多様化で協力していくことの重要性が確認されました。

また、片山財務相は、多くの国が重要鉱物の調達先を中国に頼る中で、重要鉱物の産出国が資源の供給を増やせるよう日本がアジア開発銀行などに設備支援などの資金を供出することを表明しました。同行筋は32億円ほどとしています。

日本がすでに表明したアジアへのおよそ1兆6000億円の金融支援についても大きな評価を得たとする片山財務相。日本国内での流通の目詰まりも不安視される中、各国との連携をリードし、影響を最小限にしていけるのか、手腕が問われます。