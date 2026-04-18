タレントあの、お笑いコンビ「霜降り明星」粗品（33）が18日、東京・代々木第1体育館で行われたファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。2人は、映画「新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！」のオープニング曲を担当する関係で、同作のスペシャルステージに登場。着ぐるみ姿のケロロ軍曹を挟んでランウエーを歩いた。

その後、司会の「南海キャンディーズ」山里亮太らとのトークセッションに移行。もともと「ケロロ軍曹」ファンだったという、あのは「めっちゃ好きなので、それをまさか自分ができるとは思っていなかった。アニメも見ていて昔から大好きで、グッズも本当に超集めていて、身の回りにケロロのグッズがないと、本当にさみしくて」と、うれしそうに声を弾ませた。

粗品は、慣れないファッション＆音楽イベントの出演とあって「緊張してます。普段やらないから。半年ぶりぐらいにメークしたんですから」と、少し照れながら話しつつ映画をPR。あのはその後も「うれしかったし光栄」などと話し、最後まで“ケロロ愛”が止まらなかった。