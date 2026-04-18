俳優の柳楽優弥（36）が、17日放送のTBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。15歳の娘からのメッセージに笑顔を見せた。

柳楽には現在15歳、高校生の娘がいる。子どもから学ぶことも多く「一緒に成長してるな」と明かした。

番組が娘からのアンケートの回答をもらい発表。「お父様はどんな方ですか？」の質問に「カッコよくて頼りになる大好きなパパです。口癖が『困ったことがあればすぐに言ってね』なので頼もしいです」と伝えられると、「あんまり抱え込んでつらくなってほしくないなという意味もあり、なんでも言ってほしい」と明かした。

続けて「好きなところは？」の質問に「全部です！ 特に挑戦したい事があるといつも一番の味方でいてくれて、後押しをしてくれるので大好きです」と伝えられると「うれしい」と笑顔を見せた。

さらに「直した方が良いところは？」の問いには「ほぼ毎日『この服似合う？カッコいい？』って、私とママに何回も聞いてくるのをほどほどにしてほしいです」と伝えられると、「うわっ、ハハハハ…」と両手で目を覆った。そして「逆に娘とかも聞いてくるようになるし」とコミュニケーションになっていると明かした。

そして「点数をつけるなら？」の質問に「100億満点です！ 友達みたいな理想の親子関係で、いつも見方でいてくれるからです」と回答が明かされると、驚いた表情を見せ、「うれしいですね」とコメントした。