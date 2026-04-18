さいたまの帰化選手クリークモア・ウィルが現役引退を表明「これからもずっとブロンコスの一員です」

4月17日、B3リーグのさいたまブロンコスは、クリークモア・ウィルが2025－26シーズン限りで現役を引退することを発表した。

アメリカ出身で現在37歳のクリークモアは、205センチ109キロのパワーフォワード。ドイツ、アメリカ（NBA Dリーグ）、イギリス、フランス、ベトナム、フィリピン、ルクセンブルク、カナダ、ウルグアイと世界各国を渡り歩いた末に、2016年に西宮ストークス（現神戸ストークス）へ加入して来日を果たした。

その後はアースフレンズ東京Z、山形ワイヴァンズ、茨城ロボッツ、滋賀レイクスターズ（現滋賀レイクス）など数多くのクラブでプレー。2020年にさいたまブロンコスへ入団すると、4シーズンにわたり活躍した。昨シーズンはライジングゼファー福岡でプレーしたが、今シーズンより再び古巣であるさいたまに復帰。日本でのキャリアは10年に及び、2023年1月には日本国籍を取得している。

引退を表明したクリークモアは、クラブを通じて「これまでの15年間、支えてくださったファンの皆さん、チームスタッフ、そしてチームメイトの皆さんに、心から感謝しています。日本に来て、この10年間プレーできたことは、人生でかけがえのない素晴らしい経験でした」と思いを綴った。

また、プロ生活で多くの地を巡った自身のキャリアを振り返り、「ブロンコスは、僕の人生を大きく変えてくれた存在です。これまで10カ国でプロとしてプレーしてきましたが、本当の『居場所』と『家族』を見つけられたのは、埼玉に来てからでした。キャリアを脅かす大きなケガをしていた時、ブロンコスは僕にチャンスをくれました。その想いに応えたくて、身体が許す限りすべてをコートに捧げてきました」と、さいたまへの深い愛着と感謝を語っている。

ベテランとしてチームを支え続けてきた大黒柱は、「このシーズン、僕は持てるすべてを出し尽くし、最後の瞬間まで戦い抜きます。心から『兄弟』と呼べる仲間たちと共に、全てをかけて戦います」と、現役最後の日まで全力でプレーすることを誓った。

今回の発表に際して発表された、クリークモアのコメント全文は以下の通り。

【コメント全文】



これまでの15年間、支えてくださったファンの皆さん、チームスタッフ、そしてチームメイトの皆さんに、心から感謝しています。



日本に来て、この10年間プレーできたことは、人生でかけがえのない素晴らしい経験でした。

Saitama Broncosは、僕の人生を大きく変えてくれた存在です。



これまで10カ国でプロとしてプレーしてきましたが、本当の「居場所」と「家族」を見つけられたのは、埼玉に来てからでした。

クラブの皆さん、そして応援してくださったすべての方々への感謝の気持ちは、言葉では言い表せません。



ブロンコスに来る前、僕はキャリアを脅かす大きなケガをしていました。そんな中で、誰も手を差し伸べてくれなかった時に、ブロンコスは僕にチャンスをくれました。信じて、支えて、受け入れてくれました。

その想いに応えたくて、僕は自分の身体が許す限り、すべてをコートに捧げてきました。

そしてこのシーズン、僕は持てるすべてを出し尽くし、最後の瞬間まで戦い抜きます。



心から「兄弟」と呼べる仲間たちと共に、全てをかけて戦います。

これ以上プレーを続けることは難しくなってしまいましたが、僕はこれからもずっとブロンコスの一員です。ここで出会った仲間、築いた関係、そしてすべての思い出は、一生忘れることはありません。

心の底から、本当にありがとうございました。