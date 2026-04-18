ExWHYZが、過去制作／発表してきたライブ映像作品8本を公式YouTubeにて約3カ月にわたり公開する企画『WAY OF LIFE STILL EVOLVING #Ex_LIVEヒストリー』を始動。第1回として、4月21日20時より『ExWHYZ FIRST TOUR xYZ FINAL』をプレミア公開する。

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ExWHYZは、2026年の解散が発表されており、5月より最後の全国ツアー『ExWHYZ LAST TOUR ‘DANCE YOUR DANCE’』を開催。今回の企画は、グループが解散した後もYouTubeで気軽にExWHYZのライブに触れられるようにアーカイブすること、ExWHYZのライブの軌跡を改めて振り返ることがテーマとなっている。

本企画では、2023年1月に開催された『ExWHYZ FIRST TOUR xYZ FINAL』の公開を皮切りに、2023年4月にアユニ・Dを迎えた7人体制で開催された『ExWHYZ TOUR 2023 xANADU』、同年4月にBiSHを対バンに迎えて開催した『ExWHYZ presents BiSHWHYZ』、同年10月にアンコールで生バンドとストリングスを迎えた『ExWHYZ TOUR 2023 ‘eLATION’ part.2』、2025年4月に開催したオールナイトイベント『ExWHYZ presents ‘CLUB Ex Vol.1’』、同年8月に開催したグループ3周年を記念した『ExWHYZ 3rd Anniversary Special Live ‘Our Step→Future’』の合計6本をプレミア公開する。

なお、2024年11月に開催したmayu復帰発表ライブ『ExWHYZ YouTube Live』と、12月に開催した『ExWHYZ TOUR 2024 ‘HOPE’ FINAL』は過去にプレミア公開したため、今回はアーカイブ公開を行う。

第1回として公開される『ExWHYZ FIRST TOUR xYZ FINAL』は、声出し禁止だった時期のライブ映像で、活動休止中だったmidorikoのサプライズ復帰、日本武道館ワンマンの発表などが行われた公演となっている。

また、メンバーのmayuが個人YouTubeチャンネルを開設。mayuは「思い出の記録はもちろん、いろんな私（や、その周辺）についての動画を気ままにあげていきたいな～と思ってます！ぜひ見てみてください！」とコメントしている。

・ExWHYZ maho コメント

その時々の空気がありました。同じ曲でも、在り方はさまざまでおもしろいとおもいます。ひとつひとつ繋いできたライブを、ほんのすこしでも感じていただけたら。そしてその先の今、これからのラストツアー、まだ知らない瞬間を一緒に体感できることを楽しみにしています。

・ExWHYZ mayu コメント

ラストイヤーなのでひとつひとつ記憶しておけるように形にしておきたい気持ちがあり、そしてそれを応援してくれているみんなにも共有できたらいいなとも思ったのでこのYoutubeを開設してみました。思い出の記録はもちろん、いろんな私（や、その周辺）についての動画を気ままにあげていきたいな～と思ってます！ぜひ見てみてください！

（文＝リアルサウンド編集部）