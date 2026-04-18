　開始日　　 終了日　 コード　　　　　　　 銘柄名　　　　　　　 買付価格　　 備考
26/04/07　 26/05/22　<3271> ＴＨＥグローバル社　　　　　　　　 1,280円　上場廃止予定
26/04/07　 26/05/22　<7501> ティムコ　　　　　　　　　　　　　 1,900円　　　 -
26/04/01　 26/05/18　<3294> イーグランド　　　　　　　　　　　 4,858円　上場廃止予定
26/03/25　 26/05/11　<6197> ソラスト　　　　　　　　　　　　　 1,119円　上場廃止予定
26/01/07　 26/04/28　<2972> サンケイリアルエステート投資法人 125,000円　上場廃止予定
26/03/31　 26/04/27　<7203> トヨタ自動車　　　　　　　　　　　 3,067円　　　 -
26/03/04　 26/04/21　<4834> キャリアバンク　　　　　　　　　　 1,755円　上場廃止予定
26/03/10　 26/04/21　<1776> 三井住建道路　　　　　　　　　　　 2,000円　上場廃止予定

※掲載期間は公開買付開始日の直近3ヵ月。自己株の公開買付も含む。

株探ニュース