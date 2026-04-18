Aぇ! group＆西村拓哉、『ガルアワ』サプライズ出演 “おそ松さん”役柄のままシェーポーズ
4人組グループ・Aぇ! group（小島健、末澤誠也、正門良規、佐野晶哉）が18日、東京・代々木第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』で映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（6月12日公開）のスペシャルステージにサプライズ登場した。
【写真】カラフル！手を振るAぇ! group＆西村拓哉
実写映画第2弾となる本作では、相変わらずのクズらしい毎日を送っている松野家の6つ子が、人間の価値観を“クズであればクズであるほど素晴らしい”という価値観に置き換えてしまう『人類クズ化計画』に立ち向かい、平和な世界を取り戻すべく奮闘するストーリーが描かれている。
クズでニートながらどこか憎めない松野家の兄弟を演じる5人が作中の衣装をまとって現れると会場からは大歓声が巻き起こった。冒頭から楽屋でだらだら過ごすおそ松（末澤）、カラ松（正門）、チョロ松（佐野）、一松（小島）を演じるAぇ! groupと、末っ子トド松を演じる西村の姿が映し出された。
おそ松は手をふりふり 一松はポケットに手をつっこんで猫背で歩き、トド松はキュートにカメラアピール…と役柄そのままにランウェイで大暴れ。トップではそろってシェーポーズをばっちり決めた。
ギャグ満載の今作に佐野は「コメディなのでメンバー同士笑いをこらえたりしてたり…正門くんが映画のなかで木村（木村拓哉）さんのマネをアドリブでし始めた」と暴露すると正門は「カチカチの台本だから！」と弁解。
MCの山里亮太から“どんなギャグをやっていたのかみたい”とむちゃぶりされるとゲストMCの長浜広奈から「私は赤色が1番好き」とまさかの指名を受けた末澤が「急ブレーキのものまねします」と再現率高めの“音マネ”を披露。「ガルアワでなにさせてるの？勘弁してください…本編もっとすごいです」と主張していた。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCを長浜広奈が務める。
【写真】カラフル！手を振るAぇ! group＆西村拓哉
実写映画第2弾となる本作では、相変わらずのクズらしい毎日を送っている松野家の6つ子が、人間の価値観を“クズであればクズであるほど素晴らしい”という価値観に置き換えてしまう『人類クズ化計画』に立ち向かい、平和な世界を取り戻すべく奮闘するストーリーが描かれている。
おそ松は手をふりふり 一松はポケットに手をつっこんで猫背で歩き、トド松はキュートにカメラアピール…と役柄そのままにランウェイで大暴れ。トップではそろってシェーポーズをばっちり決めた。
ギャグ満載の今作に佐野は「コメディなのでメンバー同士笑いをこらえたりしてたり…正門くんが映画のなかで木村（木村拓哉）さんのマネをアドリブでし始めた」と暴露すると正門は「カチカチの台本だから！」と弁解。
MCの山里亮太から“どんなギャグをやっていたのかみたい”とむちゃぶりされるとゲストMCの長浜広奈から「私は赤色が1番好き」とまさかの指名を受けた末澤が「急ブレーキのものまねします」と再現率高めの“音マネ”を披露。「ガルアワでなにさせてるの？勘弁してください…本編もっとすごいです」と主張していた。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCを長浜広奈が務める。