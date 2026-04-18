米スポーツ予想のAIプラットフォームが紹介

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手の衝撃データが判明した。投打のランキング上位に、大谷のみ両方含まれているというもので、公開された1枚に米国のファンも驚きの声を上げている。

米スポーツ予想のAIプラットフォーム「Onyx」公式Xは日本時間16日、「我々は、ショウヘイ・オオタニの偉大さに麻痺しすぎている。これは物理的にほぼ不可能なことなのだ」とつづった。

画像も投稿。左には「OPS歴代ランキング上位25人」、右には「奪三振率上位15人（500イニング以上）」と記され、投打に分けて偉大な選手たちの顔写真を掲載。だが、大谷は唯一、両方に含まれる選手として中央に君臨している。X上の米ファンも驚きを隠せない。

「彼はアンドロイドなんだ」

「信じられないな」

「狂っている図だ」

「1000000%ショウヘイ・オオタニは過小評価されている」

「我々は信じられない現実に直面している」

「100年後の子供が見たら混乱しそうだ」

大谷は15日（日本時間16日）のメッツ戦は、投手専念で先発し6回1失点10奪三振と好投して2勝目を挙げた。17日（同18日）のロッキーズ戦は5打数2安打で、49試合連続出塁とした。



（THE ANSWER編集部）