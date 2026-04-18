Image: ここちよい暮らし研究所

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

疲れて帰ってきて、キッチンに立つ気力もない。でもほんとは、そんな日こそちゃんと炊いたごはんで締めくくりたいものです。

平日の夜の心持ちに、ちょっとした豊かさを添えてくれるのが萬古焼の「レンチン土鍋 ほっこりごはん」。

お米と水をセットして、電子レンジのボタンを押す。15分後に蓋を開けると、湯気とともに香ばしい香りが食卓に広がります。

萬古焼の肉厚土鍋と電子レンジの一定加熱

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三重県四日市で70年以上続く萬古焼の老舗商社・スズ木との共同開発で生まれた「レンチン土鍋 ほっこりごはん」。

萬古焼特有のペタライト（葉長石）を含む耐熱陶土を使い、90年の歴史を持つ窯元が焼き上げています。

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肉厚の土鍋と電子レンジの一定した加熱が組み合わさることで、ふっくらと炊き上がります。

直火はもちろん、オーブンにも対応する耐熱性を備えていて、加熱方法の選択肢が広いのが特長です。

電子レンジ約15分、火加減いらずの土鍋ごはん

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この土鍋の特長は、使い方がかなりシンプルなこと。お米と水を入れ、500W〜600Wの電子レンジで約15分加熱します。

2重蓋の設計で吹きこぼれを抑えてくれるので、加熱中は電子レンジにお任せできる。おかずの準備や洗い物に時間を使えますよ。

浸水や蒸らしの時間を含めても、炊き立てのごはんのある食卓が手軽に整います。直火でも調理できるので、週末には少し贅沢な炊き上がりを楽しむのもおすすめ。

おこげまで楽しめる管理栄養士監修レシピ

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付属のデジタルレシピ集には、2名の管理栄養士が開発した専用レシピを収録。電子レンジだけで完結する「おこげ風茶飯」と、電子レンジ加熱後に直火約5分で仕上げる「パリパリおこげ」の2本立てです。

白米・玄米・雑穀米の基本炊飯方法も網羅しているので、その日の気分や献立に合わせて炊き分けられます。来客時には土鍋ごとそのまま食卓へ。

それだけで、ちょっとしたおもてなしの空気が生まれるんじゃないでしょうか。

高さ10.4cm、引き出しに収まる2合サイズ

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毎日使いたくなる道具はしまいやすく、手入れしやすいもの。そんな当たり前の使いやすさが、この土鍋には詰まっています。

内側にはセラミック加工が施されていて、従来の土鍋で必要だった目止めが不要です。

汚れや匂いが浸透しにくく、焦げ付きにくい仕様。スポンジと中性洗剤でサッと洗えるのが嬉しいですね。

2合サイズ（1〜2合対応）で一人暮らしから夫婦まで対応します。

外蓋を外せば高さ10.4cmと、キッチンの引き出しに収まるコンパクトさ。

炊飯器を常設しなくていいという自由は、限られたスペースでは思いのほか効いてきますよ。

ごはんパックとも炊飯器とも違う第三の選択肢。手抜きと手間のあいだにある、手軽でも丁寧なごはん体験を試してみませんか？ 「レンチン土鍋 ほっこりごはん」をぜひキッチンのスタメン候補に加えてみたいという方、詳細情報を以下よりチェックしてみてください。

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Source: machi-ya