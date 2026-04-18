クルマのクイズ 第74回 【テールランプで車名当てクイズ】レースシーンで無双したフェラーリです
●
テールランプで車名当てクイズ! このクルマは何でしょう?
テールランプで車名当て(写真のクルマは「オートモビルカウンシル2026」で撮影しました)
「オートモビルカウンシル2026」に集結した名車、旧車の写真ギャラリーはこちら
ル・マン24時間レースを連覇
1959年に登場し、ル・マン24時間レースの連覇(1960年&1961年)、ツール・ド・フランス3連覇(1960年〜1962年)など、1960年代前半のレースシーンに絶対王者として君臨したフェラーリといえば?
――正解は次のページで!
●
○問題をおさらい!
このテールランプのクルマは? という問題でした
正解はこちら!
○【答え】フェラーリ「250 GT SWB」
答えはフェラーリの「250 GT SWB」でした。写真のクルマは「オートモビルカウンシル2026」で撮影した個体です。
会場に掲示してあった資料によれば、GTカテゴリーレースでの戦闘力向上を目的に、従来型の「250GT TdF」からホイールベースを20mm短くしたそうです。その狙い通り、レースシーンでは無敵の快進撃を繰り広げ、「250 GT SWB」でレースに参戦したスターリング・モスは生前、「とにかく頑丈で壊れなかったから思い切り飛ばせた」と語っていたといいます。
それでは、次回をお楽しみに!
テールランプで車名当てクイズ! このクルマは何でしょう?
テールランプで車名当て(写真のクルマは「オートモビルカウンシル2026」で撮影しました)
「オートモビルカウンシル2026」に集結した名車、旧車の写真ギャラリーはこちら
ル・マン24時間レースを連覇
1959年に登場し、ル・マン24時間レースの連覇(1960年&1961年)、ツール・ド・フランス3連覇(1960年〜1962年)など、1960年代前半のレースシーンに絶対王者として君臨したフェラーリといえば?
●
○問題をおさらい!
このテールランプのクルマは? という問題でした
正解はこちら!
○【答え】フェラーリ「250 GT SWB」
答えはフェラーリの「250 GT SWB」でした。写真のクルマは「オートモビルカウンシル2026」で撮影した個体です。
会場に掲示してあった資料によれば、GTカテゴリーレースでの戦闘力向上を目的に、従来型の「250GT TdF」からホイールベースを20mm短くしたそうです。その狙い通り、レースシーンでは無敵の快進撃を繰り広げ、「250 GT SWB」でレースに参戦したスターリング・モスは生前、「とにかく頑丈で壊れなかったから思い切り飛ばせた」と語っていたといいます。
それでは、次回をお楽しみに!