深夜に勃発した猫ちゃんたちのバトル。まさかの結末に、癒やされる人が続出しています。話題の動画の再生回数は12万回を超え「思わず「グフっ」って笑っちゃったわ～」「やんのかサイドステップかわいい」「取っ組み合い可愛くて癒されます」といったコメントが集まっています。

【動画：深夜にスイッチが入った猫→同居猫にちょっかいをかけていたら…思わず笑ってしまう『想定外の展開』】

「遊び足りない」アピール

YouTubeアカウント「きにゃこ物語」に投稿されたのは、夜中の猫ちゃんたちのバトルの様子です。夜11時過ぎ、猫の「そば」ちゃんはまだまだ遊び足りず、エネルギーを持て余し、ひとり遊びをしていたといいます。おもちゃだけでは満足できなかったそばちゃんは、先輩猫の「きにゃこ」ちゃんのしっぽを狙っていたそうです。

遊びモードではなかったきにゃこちゃんは、そばちゃんをかわしても寝そべったままだったといいます。それでも諦めないそばちゃんは、なんと、きにゃこちゃんの頭に猫パンチを一撃。飼い主さんは、きにゃこちゃんが本気で怒り出さないか、ヒヤヒヤしながら見守っていたそうです。

まさかの返り討ち

スイッチが入ったそばちゃんは、やんのかポーズになりきにゃこちゃんに迫っていったといいます。すると、きにゃこちゃんにあっという間に詰められ、イスの脚に2度もぶつかってしまったそうです。見事に返り討ちにあったそばちゃんでした。

ラグの下で反省会？

そばちゃんがきにゃこちゃんに追いかけられ、バトルは終了に。しばらくして、投稿者さんはラグの下に潜り込んでいるそばちゃんを発見。ようやく落ち着いたようですが、先輩に果敢に挑んだそばちゃんの姿には、思わず笑みがこぼれます。

動画には「仕事場の嫌なこと、一瞬忘れて吹き出しました♪ ありがとう」「こんな場面になるとどっちを応援していいのか分かりません」「反撃を受けてやんコラステップで後ずさるの笑ったｗｗｗ」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「きにゃこ物語」では、きにゃこちゃん、そばちゃんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「きにゃこ物語」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。