◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

開幕から日本ハムの本塁打記録が話題になった。開幕９試合で２２発は最多タイ。小久保、ローズ、高橋由、阿部らを擁し２５９発のシーズン記録をつくった０４年巨人と、バース、掛布、岡田らで日本一に輝いた８５年阪神に並ぶ、とんでもない量産ぶりだ。

要因は選手のレベルアップに加え、キャンプ、オープン戦の健全な競争があった。昨季の開幕４番で、オープン戦でも結果を残した野村が開幕スタメンを外れるほど。球場も以前より狭くなっている。とはいえ歴史的な量産に、ボールに疑いの目が向けられるようにもなった。

開幕から９戦連発は０３年に並ぶ球団記録。０４年には球団最多の１７８本塁打をマークした。ちょうど私が日本ハム担当をしていた時期だ。当時は“飛ぶボール”の全盛期。０４年の打率トップ１０は両リーグとも全員３割以上、防御率２点台は巨人・上原、西武・松坂の２人だけだった。この年１３勝を挙げた日本ハム・金村は「東京Ｄだと、こすっただけでもホームランになる」と嘆いていた。

飛距離を抑えた低反発球が多くの球団で採用されたのは０５年から。当時は球団ごとにメーカーも選択できたが１１年から統一球が導入された。ただ近年の投高打低は極端だ。特にここ２年は両リーグ合わせて防御率１点台の投手が６人。３割打者は２年連続両リーグ合わせて３人だった。

１月に新庄監督は「ちょっとボール飛ばなくね？ ピッチャーがいい３、４年でしたからね。今度はバッターが良くなったら、ファンの方も楽しめていいかな」と語ったが、同意する。ボールの真相は分からないが、やはりホームランは野球の醍醐（だいご）味。投手には申し訳ないが、今は本塁打が増えた事実を歓迎したい。（日本ハム担当・山口 泰史）

◆山口 泰史（やまぐち ひろふみ） ２００１年入社。日本ハム、ヤクルト、楽天などを担当。