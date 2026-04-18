ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、日焼け対策から海やプールのレジャーまで大活躍する、ディズニーデザイン「夏にうれしい機能いっぱいパーカー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「夏にうれしい機能いっぱいパーカー」

© Disney

価格：7,990円（税込）

サイズ：S、M、L、LL

前：中央ファスナー、両脇ポケット

仕様：UVカット機能、吸水速乾機能、接触冷感機能

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

脱ぎ着しやすく、羽織りにも役立つフロントファスナーのパーカー。

フードは顔まわりをすっぽりと覆い、日差し対策としても大活躍します！

さらに夏の紫外線を遮るUVカット機能付き。

また、ヒップが隠れる長め丈で体型もしっかりとカバーしてくれます。

マレフィセント

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『眠れる森の美女』に登場するディズニーヴィランズ「マレフィセント」デザインのパーカ。

裾部分が切り替えになっていて大人かわいい☆

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裾には、「マレフィセント」らしくイバラの模様があしらわれています。

黒を基調としているので、コーディネートに取り入れやすいのも魅力的です。

ベイマックス

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「ベイマックス」デザインのパーカー。

「ベイマックス」のイメージカラーでもある白と赤の配色使いがポイントです！

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表面はシンプルに、左袖と裏面にはロゴと「ベイマックス」のアートがプリントされています。

スポーティーなテイストなので、スカートスタイルともパンツスタイルとも相性バッチリ☆

ハデス

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『ヘラクレス』に登場するディズニーヴィランズ「ハデス」デザインのパーカー。

水色を基調としたカラーリングが爽やかで、「ハデス」のコスチュームがモチーフになった斜めのラインが目をひきます☆

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右肩と左袖にはマークやロゴプリントも。

ロゴは「ハデス」らしく、かっこいいタッチで表現されています！

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それぞれ、首まわりまでカバーするスタンドネック仕様に。

首のうっかり日焼けを防いでくれます。

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手の甲の日焼けを防ぐ長めの袖で、便利な指穴も付いています。

生地は、柔らかくて着心地の良いカットソー素材で、プールにも入れる耐塩素機能も！

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両脇には便利なポケット、

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「ベイマックス」と「ハデス」デザインには裾にもゴムが付いています。

触れるとひんやりする接触冷感素材を使用しているのがうれしい！

日焼け対策から海やプールのレジャーまで大活躍する、ディズニーデザイン「夏にうれしい機能いっぱいパーカー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

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