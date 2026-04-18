マレフィセント・ベイマックス・ハデス！ベルメゾン ディズニー「夏にうれしい機能いっぱいパーカー」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、日焼け対策から海やプールのレジャーまで大活躍する、ディズニーデザイン「夏にうれしい機能いっぱいパーカー」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「夏にうれしい機能いっぱいパーカー」
© Disney
価格：7,990円（税込）
サイズ：S、M、L、LL
前：中央ファスナー、両脇ポケット
仕様：UVカット機能、吸水速乾機能、接触冷感機能
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
脱ぎ着しやすく、羽織りにも役立つフロントファスナーのパーカー。
フードは顔まわりをすっぽりと覆い、日差し対策としても大活躍します！
さらに夏の紫外線を遮るUVカット機能付き。
また、ヒップが隠れる長め丈で体型もしっかりとカバーしてくれます。
マレフィセント
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『眠れる森の美女』に登場するディズニーヴィランズ「マレフィセント」デザインのパーカ。
裾部分が切り替えになっていて大人かわいい☆
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裾には、「マレフィセント」らしくイバラの模様があしらわれています。
黒を基調としているので、コーディネートに取り入れやすいのも魅力的です。
ベイマックス
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「ベイマックス」デザインのパーカー。
「ベイマックス」のイメージカラーでもある白と赤の配色使いがポイントです！
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表面はシンプルに、左袖と裏面にはロゴと「ベイマックス」のアートがプリントされています。
スポーティーなテイストなので、スカートスタイルともパンツスタイルとも相性バッチリ☆
ハデス
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『ヘラクレス』に登場するディズニーヴィランズ「ハデス」デザインのパーカー。
水色を基調としたカラーリングが爽やかで、「ハデス」のコスチュームがモチーフになった斜めのラインが目をひきます☆
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右肩と左袖にはマークやロゴプリントも。
ロゴは「ハデス」らしく、かっこいいタッチで表現されています！
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それぞれ、首まわりまでカバーするスタンドネック仕様に。
首のうっかり日焼けを防いでくれます。
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手の甲の日焼けを防ぐ長めの袖で、便利な指穴も付いています。
生地は、柔らかくて着心地の良いカットソー素材で、プールにも入れる耐塩素機能も！
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両脇には便利なポケット、
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「ベイマックス」と「ハデス」デザインには裾にもゴムが付いています。
触れるとひんやりする接触冷感素材を使用しているのがうれしい！
日焼け対策から海やプールのレジャーまで大活躍する、ディズニーデザイン「夏にうれしい機能いっぱいパーカー」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
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