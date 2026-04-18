◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ（イースト）▽第１１節 鹿島１―０浦和（１８日・メルスタ）

鹿島が浦和をホームに迎えた一戦は、鹿島が１―０で勝利した。後半３６分にＤＦ濃野公人が決勝点を奪った。

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前半は我慢比べの展開となったが、その中でも両チームがチャンスを創出。鹿島ＧＫ早川友基、浦和ＧＫ西川周作のビッグセーブもあり、０―０の折り返しとなった。

後半に絶対の自信を持つ鹿島。後半１９分にＦＷ師岡柊生とＭＦ林晴己を投入し、両サイドを入れ替えて主導権を握ろうとした。３１分にはＭＦ柴崎岳に代わって知念慶を入れ、セットプレーキッカー不在の１１人が並ぶ形となった。

しかし、決勝点はセットプレーから。師岡がキッカーを務めたＣＫの流れから、ＤＦ濃野公人が豪快に右足を振り抜き、今大会初ゴールをマークした。

これで昨季途中から続くリーグ戦の無敗記録（ＰＫ戦突入試合は引き分け扱い）は２６に更新。百年構想リーグは通常のリーグ戦のレギュレーションとは異なるため参考記録となるが、鬼木監督が率いた２０〜２１年の川崎がマークした「３０」のリーグ記録到達へのカウントダウンが始まった。