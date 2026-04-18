◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第１１節 横浜ＦＭ１―２川崎（１８日・日産スタジアム）

ホームの横浜ＦＭが川崎に１―２で敗れ、今季２度目の３連敗で、リーグワーストの８敗目（３勝）を喫した。

前半１５分にＤＦラインの裏をつかれて川崎のＦＷロマリッチに先制点を許し、前半アディショナルタイム３分に高い位置でのボール奪取から攻撃を続けると、右からのＭＦ渡辺の横パスをＭＦ天野が左足で押し込んで同点に追いついた。

後半もスコアが動かず、ＰＫ戦に突入かと思われたが、終了間際にエリソンに勝ち越し点を決められて、悪夢の３連敗。これで先制された試合は今季８戦全敗で、先制された試合で昨年から２７戦未勝利（３分け２４敗）。昨季は終盤で何とか残留を決めたものの、百年構想リーグでも浮上の兆しもつかめない泥沼にはまっている。

試合後のフラッシュインタビューで大島秀夫監督は「前節同様、ホームゲームで自分たちがやろうとしていることが出来ている中で同じような失点、同じようなタイミング、シチュエーションで取られたのは、本当に反省しないといけないし、それがホームで２試合続いたのは、ファン・サポーターの皆さんに申し訳なく思います。同じような失点を続けているのは、チームとして深く捉えないといけない」と厳しい表情だった。