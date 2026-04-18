ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、旅のおともにぴったりな「ベイマックス」デザイン「ラゲッジタグ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ラゲッジタグ」ベイマックス

© Disney

価格：1,980円（税込）

セット内容：ラゲッジタグ本体、ベルト

サイズ（約）／幅約8cm×高さ約10cm（ベルト含む高さ約16cm）

重量：約40g

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ベイマックス」デザインのラゲッジタグ。

旅行バッグやスーツケース、キャリケースの目印にぴったりで、一緒に楽しい旅におでかけができます！

「ベイマックス」はリュックを背負い、リュックの中から「サン フランソーキョー」のロゴがあしらわれたうちわが出ているのもポイントです。

© Disney

裏面は無地のシンプルなデザインに。

© Disney

ビビッドな黄色を基調としているので、遠くからでも見つけやすく存在感抜群です。

ベルトでくるっと付けるだけで簡単にセットできるのもとっても便利☆

© Disney

PVC素材が使用されているため、バッグやスーツケースを傷つける心配もありません。

こちらを振り向いている「ベイマックス」の姿に癒やされるディズニー雑貨。

旅のおともにぴったりな「ベイマックス」デザイン「ラゲッジタグ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

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