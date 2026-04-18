ビビる大木（51）が18日深夜放送のTBS系「有田哲平とコスられない街」（深夜0時48分）に出演。紹介したお店を過去に番組で訪れており、くりぃむしちゅー有田哲平（55）からつっこまれた。

番組ではテレビ番組で「コスられていない」人気メニューを紹介するため「食べログ」うどん百名店に3度選出された「あんぷく」池袋店に向かった。

お店の一押しは「カルボナーラうどん」で、大木は「カルボナーラうどんはいろんな番組でコスられてますか？」と質問した。

店主は「実はですね、大木さんは10年以上前にですね『ウチくる!?』っていう番組で来店されてる。スリムクラブさんと一緒に」と明かした。有田は「何だよ！」とつっこみ、店主がロケで訪れた大木との写真を紹介した。

有田は「さっき（店内を）キレイじゃんって。で、何食べたんですか」と聞くと、店主は「カルボナーラうどん」と答えた。有田は「おい！」と声を上げ、「何が『コスられてるんですか？』だよ。自分がコスってるじゃねえか」とつっこんだ。

大木は「そうでしたか。お世話になりました。すいません」と笑っていた。