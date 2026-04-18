アイドルグループ「超ときめき♡宣伝部」の小泉遥香の私服ショットにファンはくぎ付けだ。

小泉は１７日、インスタグラムで「この間久しぶりに、親友ちゃんに会ったよ〜」と明かすと、白地にドット柄のワンピース姿でラーメンを楽しむ様子などを披露。「去年くらいから、''１ヶ月に１回は絶対に会う！！''っていうのを目標にしてて←先月はそれが叶わなかったんだけど、ライブ見に来てくれてて、『私が一方的に会ってたからセーフだよ！』って」と、親友とのエピソードを記した。

続けて、「何しててもどこにいても、この人と一緒にいれるならなんでも良いな〜って思えちゃう そういう人、大事だよね ほんと会えるならどこでもいい！笑 久しぶりのデート、楽しかった〜」と仲の良さをうかがわせ、着用しているワンピースについて「親友もかわいい！って絶賛してくれたワンピース 紐をきゅってすると細見えするしかわいい（やってもらったけど←）」とつづり、最後に「＃ｊｕｍｅｌｌｅ ＃ｇｉｆｔｅｄ ＃急な一風堂」とハッシュタグをつけた。

この投稿には「めちゃかわいい！」「来世ははるちゃんの親友に生まれ変わりたい笑」「プライベートのおはるちゃんも可愛いすぎ」「可愛い〜！！！からの急な飯テロで訴訟です！！！許さん！！！」「きゃわわ」「良き理解者と過ごす時間は１番のリフレッシュになるよね」などの声が寄せられている。