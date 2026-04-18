カトパンこと加藤綾子アナウンサーのモノマネなどで知られる餅田コシヒカリが３２歳の誕生日を迎えたことを報告した。

餅田は１８日にインスタグラムを更新し、「３２歳になりました お祝いＤＭありがとうございます」と書き出し、「Ｈａｐｐｙ ｂｉｒｔｈｄａｙ」とデザインされたサングラスを頭に乗せ、アイスでできたホールケーキを手に笑顔を見せるショットなどをアップ。「３１のアイスケーキを大人喰いしたいという夢を最速で夫が叶えてくれました。」と明かし、「チョコレートの文字夫が書いたんだけど ｈａｐｐｙ ｂｉｒｔｈｄａｙ ひかり って書きたかったらしいかわいっ」と夫のほほえましい様子を披露し、「大好きなアイス、ペロリでした」と振り返った。続けて、「３２歳は、やりたいことを実現する一年にするぜ！重大発表が近々あるぜ！お楽しみ！」とファンに呼びかけた。

この投稿には「お誕生日おめでとうございます」「もっちー３２歳なんだぁ！全然見えない」「幸せに満ち溢れてますね」「そのアイスはペロリやったんやねぇ〜 さすがっ」「重大発表楽しみすぎる」などの声が寄せられている。

餅田は１月１３日に放送された日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演し、一般男性と結婚したことを告白。「入籍は去年？」と聞かれると「２年前なんです、実は」と明かしていた。