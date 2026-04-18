【RIZIN】平本蓮がついに復帰！朝倉未来も参戦の9・10大阪ドーム『超RIZIN.5』で
『RIZIN』が18日に東京ミッドタウン日比谷で「超緊急記者会見」を実施し、右肩の負傷でリハビリ中の平本蓮が、9月10日（木）に京セラドーム大阪で開催の『超RIZIN.5 浪速の超復活祭り』で復帰することが発表された。
【写真】会見で平本蓮と大舌戦した朝倉未来
2024年7月の『超RIZIN.3』で朝倉未来に1ラウンドで勝利した平本だったが、25年5月に朝倉との再戦が決定するも、2月に「外傷性肩関節不安定症」による手術を受け、リハビリのため長期欠場している。
ファンもアンチも含めて復帰が待望されていたが、会見にサプライズで登場。集まった観衆から大きなどよめきで迎え入れられた。続いて会場には斎藤裕、YA-MAN、RENA、そして朝倉未来が登壇した。
久々に会見で対面した朝倉と平本は、さっそく大舌戦に。朝倉がマイクで話していると平本が割り込んで「俺に負けたらいんたいするんじゃねぇのかよ！」「手負い狩りしてるだけだろ！」と仕掛けると、朝倉も「仮病だろ？薬は抜けたからって出てきやがって」「どんだけ迷惑かけたのか、わかってるのか？」と応戦した。
さらに、会見で対戦相手が発表されなかったため、希望選手を聞かれた朝倉は「コイツ（平本）でいいですよ」と指名すると、平本も「言ったな。お前が金を用意しろよ」と返答。試合決定ムードとなったが、榊原信行CEOが「まあまあ」と仲裁した。
また、同大会には鈴木千裕の参戦も発表された。
【写真】会見で平本蓮と大舌戦した朝倉未来
2024年7月の『超RIZIN.3』で朝倉未来に1ラウンドで勝利した平本だったが、25年5月に朝倉との再戦が決定するも、2月に「外傷性肩関節不安定症」による手術を受け、リハビリのため長期欠場している。
久々に会見で対面した朝倉と平本は、さっそく大舌戦に。朝倉がマイクで話していると平本が割り込んで「俺に負けたらいんたいするんじゃねぇのかよ！」「手負い狩りしてるだけだろ！」と仕掛けると、朝倉も「仮病だろ？薬は抜けたからって出てきやがって」「どんだけ迷惑かけたのか、わかってるのか？」と応戦した。
さらに、会見で対戦相手が発表されなかったため、希望選手を聞かれた朝倉は「コイツ（平本）でいいですよ」と指名すると、平本も「言ったな。お前が金を用意しろよ」と返答。試合決定ムードとなったが、榊原信行CEOが「まあまあ」と仲裁した。
また、同大会には鈴木千裕の参戦も発表された。