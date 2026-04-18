格闘技イベント「RIZIN」は18日、「超緊急記者会見」を東京ミッドタウン日比谷・日比谷ステップ広場で実施。9月10日に京セラドームで「超RIZIN5」を開催することを発表した。

毎年夏のビッグイベントとなっている「超RIZIN」。これまではさいたまスーパーアリーナで開催されていたが、今年は改修工事中のため同会場は使用できない。

そのため今年は「RIZIN」初開催となる京セラドームでの開催となった。

過去の4回の「超RIZIN」では朝倉未来がメインを務めてきた。初開催となった22年にはプロボクシング元5階級制覇王者フロイド・メイウェザーとボクシングルールに基づいたエキシビションマッチで対戦。公式記録には残らないが人生初のTKO負けを喫した。

2回目の開催となった23年にはヴガール・ケラモフとRIZINフェザー級王座戦で激突。1Rタップアウト負けを喫した。

3回目の開催となった24年には“因縁”の平本蓮と激突。しかし衝撃の1R138秒TKO負けを喫した。

昨年の「超RIZIN4 真夏の喧嘩祭り」では、元フェザー級王者のクレベル・コイケ（ボンサイ柔術）に判定2ー1のスプリット判定勝利。4年越しのリベンジを果たした。