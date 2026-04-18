元モーニング娘。メンバーの譜久村聖（みずき、29）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。写真集カットを投稿した。

「写真集『Versl’Aube』『瑠璃藍』電子書籍で配信開始です」とつづった。ランジェリーのショーツのみ着用し、フワフワ素材の水色カーディガンから谷間やへそがチラリとのぞいたショットを披露。「ぜひ電子書籍でもご覧くださいね〜」と呼びかけた。

また、別の投稿では「動画作るって難しいねぇ〜〜〜」とメーク動画を公開。リップを塗るなどしたドアップショットをアップした。

ファンやフォロワーからも「透明感が凄い」「美しすぎる」「めちゃくちゃ綺麗」「セクシーかつキュート」「美しさと色気がハンパねえ」「お顔がアップだとドキッとする…」「魅力的」「顔面国宝」「ほんとに女神様」などのコメントが寄せられている。

譜久村は東京都出身。08年9月23日に「2008ハロー！プロジェクト新人公演9月〜芝公演STEP」で選抜メンバー初舞台。11年1月2日、コンサートツアー「Hello! Project 2011 WINTER〜歓迎新鮮まつり〜」でハロプロエッグ初のモーニング娘。9期メンバー選出が発表。14年11月にリーダー就任。19年6月にハロー！プロジェクトのリーダー就任。23年11月29日に横浜アリーナで開催された「モーニング娘。'23コンサートツアー秋『Neverending Shine Show〜聖域〜』譜久村聖卒業スペシャル」でグループおよびハロー！プロジェクトを卒業。25年4月23日、ソロデビューシングル「ロングラブレター／アニバーサリーはいらない」発売。同年10月30日に20代ラスト写真集「Vers l’Aube」「瑠璃藍」を2冊同時発売。身長162センチ。血液型O。