「来る前にもう決めていた」川崎のエリソンが劇的弾！「自分の特徴を出せた」90＋8分の一撃で神奈川ダービーを制す
川崎フロンターレは４月18日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドの第11節で横浜F・マリノスと敵地で対戦。２−１で劇的な勝利を収めた。
15分にラザル・ロマニッチのゴールで幸先よく先制。45＋３分に失点して１度は追いつかれるも、終了間際の90＋８分にエリソンが劇的な勝ち越し弾を奪う。このまま終了し、２試合ぶりの勝点３を手にした。
試合後のフラッシュインタビューで決勝ゴールを挙げたエリソンは、「今週１週間、自分だけではなく、みんなで良い練習が詰めたと思っていますし、このように勝利のゴールで終われたのはすごく個人的にもうれしく思っています」と喜びを語った。
決勝点となったゴールシーンについては、パスの出し手となった橘田健人を「本当に素晴らしい選手のひとり」と述べ、「彼がトラップした瞬間に自分はスペースに飛び込んでいこう、走っていこうというふうには考えていた」と、動き出しの意図を明かした。
続けて、「ボールが来る前にはもうトラップをして、逆サイドに斜めにシュートを打とうと決めていました。それは自分のひとつの特徴でもありますし、それをうまく出せたことで、ゴールが生まれた」と、冷静な判断と自身の持ち味が発揮できた結果だと分析した。
この日は77分からの途中出場となったが、「いつも通りの思いでピッチには入りました」と語る。
プレー時間に関わらず、常にチームへの貢献を第一に考えているという。「それが30分、20分、10分であろうと、ピッチに入る時にはチームのために、結果として自分がチームの力になれるようにというような考えを持って入りました」と、その心境を述べた。
最後に、神奈川ダービーを勝ち切ったことについて、サポーターへの感謝を口にした。
「常日頃からフロンターレのサポーターの皆さんには、感謝の気持ちでいっぱいです。どんな時でもこのようにスタジアムに足を運んでもらって、たくさんの人たちの声援というものが、自分たちにとっての一番の効果だと思っています」
そして、「今日のこのゴール、この勝利、本当に皆さんのおかげで、皆さんたちのためのゴールと勝利になったと思います」とメッセージを送った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】強烈な左足！ エリソンの劇的勝ち越し弾！
15分にラザル・ロマニッチのゴールで幸先よく先制。45＋３分に失点して１度は追いつかれるも、終了間際の90＋８分にエリソンが劇的な勝ち越し弾を奪う。このまま終了し、２試合ぶりの勝点３を手にした。
試合後のフラッシュインタビューで決勝ゴールを挙げたエリソンは、「今週１週間、自分だけではなく、みんなで良い練習が詰めたと思っていますし、このように勝利のゴールで終われたのはすごく個人的にもうれしく思っています」と喜びを語った。
続けて、「ボールが来る前にはもうトラップをして、逆サイドに斜めにシュートを打とうと決めていました。それは自分のひとつの特徴でもありますし、それをうまく出せたことで、ゴールが生まれた」と、冷静な判断と自身の持ち味が発揮できた結果だと分析した。
この日は77分からの途中出場となったが、「いつも通りの思いでピッチには入りました」と語る。
プレー時間に関わらず、常にチームへの貢献を第一に考えているという。「それが30分、20分、10分であろうと、ピッチに入る時にはチームのために、結果として自分がチームの力になれるようにというような考えを持って入りました」と、その心境を述べた。
最後に、神奈川ダービーを勝ち切ったことについて、サポーターへの感謝を口にした。
「常日頃からフロンターレのサポーターの皆さんには、感謝の気持ちでいっぱいです。どんな時でもこのようにスタジアムに足を運んでもらって、たくさんの人たちの声援というものが、自分たちにとっての一番の効果だと思っています」
そして、「今日のこのゴール、この勝利、本当に皆さんのおかげで、皆さんたちのためのゴールと勝利になったと思います」とメッセージを送った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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