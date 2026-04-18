「来る前にもう決めていた」川崎のエリソンが劇的弾！「自分の特徴を出せた」90＋8分の一撃で神奈川ダービーを制す

「来る前にもう決めていた」川崎のエリソンが劇的弾！「自分の特徴を出せた」90＋8分の一撃で神奈川ダービーを制す