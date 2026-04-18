◆第３１回アンタレスＳ・Ｇ３（４月１８日、阪神競馬場・ダート１８００メートル、良）

１６頭立てで争われ、武豊騎手騎乗で７番人気のモックモック（牡６歳、栗東・寺島良厩舎、父ダノンレジェンド）は、重賞初挑戦で２着に敗れた。道中は３〜４番手を追走。直線も上がり最速タイの３ハロン３５秒８の脚を駆使したが、勝ち馬には届かなかった。

同馬は２勝クラス、３勝クラスを連勝して臨んだ前走のレグルスＳは鼻＋首差の３着。初の重賞出走となったレースでも健闘したが、白星はつかめなかった。

武豊騎手は、当レースで１９９６年テセウスフリーゼ、９７年エムアイブラン、０２年ハギノハイグレイド、０３年ゴールドアリュール、０６年フィフティーワナー、１６年アウォーディーの６勝で歴代単独最多勝利記録を持っているが、７勝目はならなかった。

勝ったのは１番人気のムルソー（坂井瑠星騎手）。勝ち時計は、１分５０秒３。３着は１４番人気のハグ（高杉吏麒騎手）だった。

武豊騎手（モックモック＝２着）「絶好のスタートから好位につけて、いい競馬ができたけど、勝ち馬が強かった」

寺島調教師（モックモック＝２着）「楽な感じであの位置につけられて、枠も良かったですし、レースは完璧でした。あともう少し流れていてくればですかね。賞金加算できたのは大きかったです」