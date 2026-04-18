「今日好き」おひなさま（長浜広奈）、ガルアワ史上初最年少MC挑戦で反響相次ぐ「らしさ全開で可愛すぎ」「堂々としてる」【ガルアワ2026SS】
【モデルプレス＝2026/04/18】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していた“おひなさま”こと長浜広奈が2026年4月18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。
【写真】「今日好き」出演美女「ガルアワ」最年少MC務める姿
南海キャンディーズの山里亮太、森香澄とともにMCを務める長浜は、ボリューム感のあるパフスリーブが印象的なミニ丈ワンピース姿で登場。「ガルアワ」で史上最年少MCを務めることについて、「尊敬する先輩方と同じステージに立てて嬉しいです」と喜びを語った。また、同ショーが2010年5月にスタートしたことに触れられ、当時の年齢を聞かれると「2歳です！」と元気に回答。森と山里は、その初々しい様子に笑顔を見せていた。
この配信を受け、ネット上では「らしさ全開で可愛すぎ」「聞き取りやすくて素晴らしい」「元気でる」「初めてと思えないくらい堂々としてる」といった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。長浜は「マクタン編」「ハロン編」「夏休み編2025」に参加した。
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
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◆長浜広奈「ガルアワ」史上最年少MCに
南海キャンディーズの山里亮太、森香澄とともにMCを務める長浜は、ボリューム感のあるパフスリーブが印象的なミニ丈ワンピース姿で登場。「ガルアワ」で史上最年少MCを務めることについて、「尊敬する先輩方と同じステージに立てて嬉しいです」と喜びを語った。また、同ショーが2010年5月にスタートしたことに触れられ、当時の年齢を聞かれると「2歳です！」と元気に回答。森と山里は、その初々しい様子に笑顔を見せていた。
この配信を受け、ネット上では「らしさ全開で可愛すぎ」「聞き取りやすくて素晴らしい」「元気でる」「初めてと思えないくらい堂々としてる」といった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。長浜は「マクタン編」「ハロン編」「夏休み編2025」に参加した。
◆「ガルアワ2026S／S」テーマは「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
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