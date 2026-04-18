格闘技イベント「RIZIN」は18日、「超緊急記者会見」を東京ミッドタウン日比谷・日比谷ステップ広場で実施した。9月10日に京セラドームで「超RIZIN5 浪速の超復活祭り」を開催することを発表した。朝倉未来（JTT）や平本蓮（27＝剛毅會）などの復帰することが発表された。

この会見には未来、平本などが出席した。平本は「大変、長らくお待たせしました。やっと試合が見せられるので、試合を見てほしいです」とコメントした。

未来は「復活します」とコメントすると、平本は「お前、俺に負けたら引退するんじゃねぇのかよ。陰性結果でお前は負けたんだよ」と仕掛けた。

未来は「お前いつまでもうるせぇよ！ようやく薬抜けたのか」と返答した。平本は「早く引退しろよ！」とマイク合戦は止まらなかった。

昨年大みそかに開催された「RIZIN 師走の超強者祭り」（さいたまスーパーアリーナ）のメインイベントで、RIZINフェザー級タイトルマッチ王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフに挑戦した未来。しかし4年ぶりの大みそか大会参戦となったRIZIN10周年イヤーを締めるビッグイベントでもRIZINのベルトには届かなかった。1Rわずか176秒でTKO負けを喫した。眼窩底骨折の重傷を負って、試合後には救急搬送された。

12日に開催された「RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」（マリンメッセ福岡）でケージに上がって「僕の復帰戦が近々発表されると思います。期待して待っていてください」と復帰戦について言及していた。

そして平本は24年7月の「超RIZIN.3」では、“因縁”の未来と激突。衝撃の1R138秒TKO勝利を飾った。しかし試合後にネットで証拠音声データが投稿されるなど平本のドーピング疑惑が浮上。ドーピング検査の結果は陰性だった。そしてこの一戦をもって、未来は現役引退を決断した。

同年大みそかに未来の復帰が電撃発表された。さらに復帰戦では平本とのダイレクトリマッチも決定した。

しかし平本は、試合前に向けた練習中に大ケガを負った。右肩外傷性肩関節不安定症という診断で全治6カ月。未来とのダイレクトリマッチは“白紙”になった。

昨年の大みそかで復帰を目指していたが「可動域も復活してない」と大みそかの復帰を断念。万全な状態でリングに上がる。