自動降格圏内のトッテナムが豪華ごはん会を実施! デ・ゼルビ新監督とともにチームの結束高める
トッテナムのロベルト・デ・ゼルビ監督が、残留争いを前にチームの結束を高めるため、高級レストランでの食事会を実施した。『Goal』や『デイリー・メール』などが伝えている。
3月31日に就任したデ・ゼルビ監督は、就任直後の試合でサンダーランドに0-1で敗戦。チームは17年ぶりに降格圏へ転落した。この苦境を受け、同監督はロンドン・メイフェア地区にある高級レストラン「バッカナリア」で選手とスタッフを招いた食事会を自ら企画したという。チームの士気を高め、降格争いによるプレッシャーを和らげる狙いがあったとされている。
「バッカナリア」はギリシャ神話や古代ローマをテーマにした豪華な内装で知られ、巨大な彫刻や天井画、装飾が並ぶことで有名なラグジュアリー店のひとつだ。店内では地中海料理を中心としたメニューが提供されており、ステーキやシーフード、高級ワインなどを取りそろえる格式高いレストランとして知られている。ロンドンでも屈指の高価格帯の店舗として知られ、料理やドリンクを含めたコースは一人あたり数百ポンド(数万円規模)に達することもあるとされ、著名人やスポーツ選手、芸能人などが多く利用する人気店でもある。
試合後、デ・ゼルビ監督はチームの課題について、戦術面よりも精神面にあるとの認識を示し、「今の仕事は戦術を教えることではなく、選手たちのメンタリティを立て直すことだ」と説明。残り6試合を戦ううえで、心理的な結束が重要になるとの考えを強調した。
また、前任のイゴール・トゥドール前監督も同様に食事会を実施したことがあったが、その後の試合で大敗を喫し、短期間で退任する結果となっていた。
トッテナムは18日のプレミアリーグ第33節でブライトンと対戦する。
3月31日に就任したデ・ゼルビ監督は、就任直後の試合でサンダーランドに0-1で敗戦。チームは17年ぶりに降格圏へ転落した。この苦境を受け、同監督はロンドン・メイフェア地区にある高級レストラン「バッカナリア」で選手とスタッフを招いた食事会を自ら企画したという。チームの士気を高め、降格争いによるプレッシャーを和らげる狙いがあったとされている。
試合後、デ・ゼルビ監督はチームの課題について、戦術面よりも精神面にあるとの認識を示し、「今の仕事は戦術を教えることではなく、選手たちのメンタリティを立て直すことだ」と説明。残り6試合を戦ううえで、心理的な結束が重要になるとの考えを強調した。
また、前任のイゴール・トゥドール前監督も同様に食事会を実施したことがあったが、その後の試合で大敗を喫し、短期間で退任する結果となっていた。
トッテナムは18日のプレミアリーグ第33節でブライトンと対戦する。