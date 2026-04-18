決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】 … 東宝、高島屋、Ｊフロント (4月10日～16日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から17日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.2 松竹 <9601>
26年2月期の連結経常損益は63.4億円の黒字(前の期は25億円の赤字)に浮上したが、27年2月期の同利益は前期比44.8％減の35億円に落ち込む見通しとなった。
▲No.7 ディップ <2379>
26年2月期の連結経常利益は前の期比32.2％減の89.9億円に落ち込み、従来予想の119億円を下回って着地。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<2884> ヨシムラＨＤ 東Ｐ -20.28 4/15 本決算 0.47
<9601> 松竹 東Ｐ -12.77 4/14 本決算 -44.84
<1419> タマホーム 東Ｐ -11.84 4/10 3Q 赤縮
<9602> 東宝 東Ｐ -11.52 4/14 本決算 -4.48
<3678> メディアドゥ 東Ｐ -11.34 4/13 本決算 -19.54
<9740> ＣＳＰ 東Ｐ -10.16 4/13 本決算 -23.42
<2379> ディップ 東Ｐ -10.15 4/14 本決算 -17.69
<9716> 乃村工芸社 東Ｐ -9.40 4/14 本決算 4.50
<3501> ＳＭＩＮＯＥ 東Ｐ -8.69 4/10 3Q 48.49
<8237> 松屋 東Ｐ -7.35 4/14 本決算 -50.00
<2935> ピックルス 東Ｐ -7.27 4/14 本決算 -13.41
<6058> ベクトル 東Ｐ -6.81 4/14 本決算 7.17
<3198> ＳＦＰ 東Ｐ -6.27 4/14 本決算 －
<2168> パソナＧ 東Ｐ -5.79 4/14 3Q 赤縮
<6289> 技研製 東Ｐ -5.58 4/10 上期 20.22
<4577> ダイト 東Ｐ -5.45 4/10 3Q 46.29
<7388> ＦＰパートナ 東Ｐ -5.37 4/14 1Q -50.68
<8185> チヨダ 東Ｐ -5.33 4/10 本決算 12.73
<3048> ビックカメラ 東Ｐ -5.26 4/10 上期 22.65
<2157> コシダカＨＤ 東Ｐ -4.82 4/10 上期 -1.43
<9948> アークス 東Ｐ -4.70 4/13 本決算 2.29
<3387> クリレスＨＤ 東Ｐ -4.58 4/14 本決算 1.77
<3139> ラクトＪ 東Ｐ -4.50 4/14 1Q -28.79
<2292> ＳＦＯＯＤＳ 東Ｐ -3.97 4/14 本決算 -6.19
<3922> ＰＲＴＩＭＥ 東Ｐ -3.94 4/13 本決算 -10.33
<7599> ＩＤＯＭ 東Ｐ -3.84 4/13 本決算 20.38
<8200> リンガハット 東Ｐ -3.79 4/10 本決算 27.66
<3201> ニッケ 東Ｐ -3.74 4/10 1Q 6.76
<2791> 大黒天 東Ｐ -3.61 4/10 3Q -42.04
<3050> ＤＣＭ 東Ｐ -2.84 4/14 本決算 0.83
<2153> Ｅ・ＪＨＤ 東Ｐ -2.74 4/13 3Q 赤拡
<7520> エコス 東Ｐ -2.60 4/14 本決算 -6.64
<4433> ヒトコムＨＤ 東Ｐ -2.39 4/14 上期 -47.22
<9974> ベルク 東Ｐ -2.33 4/10 本決算 5.13
<3086> Ｊフロント 東Ｐ -2.14 4/14 本決算 -5.65
<4668> 明光ネット 東Ｐ -2.09 4/10 上期 0.78
<2742> ハローズ 東Ｐ -1.90 4/10 本決算 0.11
<3349> コスモス薬品 東Ｐ -1.84 4/13 3Q 0.28
<3087> ドトル日レス 東Ｐ -1.60 4/14 本決算 6.19
<7516> コーナン 東Ｐ -1.59 4/13 本決算 1.19
<2471> エスプール 東Ｐ -1.55 4/14 1Q 赤転
<8273> イズミ 東Ｐ -1.04 4/14 本決算 3.80
<7607> 進和 東Ｐ -0.63 4/10 上期 22.19
<6572> オープンＧ 東Ｐ -0.45 4/14 本決算 13.80
<2462> ライク 東Ｐ -0.37 4/13 3Q 9.18
<7611> ハイデ日高 東Ｐ -0.17 4/10 本決算 3.23
<8233> 高島屋 東Ｐ -0.03 4/14 本決算 0.21
<4530> 久光薬 東Ｐ -0.02 4/13 本決算 －
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした17日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から17日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.2 松竹 <9601>
26年2月期の連結経常損益は63.4億円の黒字(前の期は25億円の赤字)に浮上したが、27年2月期の同利益は前期比44.8％減の35億円に落ち込む見通しとなった。
▲No.7 ディップ <2379>
26年2月期の連結経常利益は前の期比32.2％減の89.9億円に落ち込み、従来予想の119億円を下回って着地。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<2884> ヨシムラＨＤ 東Ｐ -20.28 4/15 本決算 0.47
<9601> 松竹 東Ｐ -12.77 4/14 本決算 -44.84
<1419> タマホーム 東Ｐ -11.84 4/10 3Q 赤縮
<9602> 東宝 東Ｐ -11.52 4/14 本決算 -4.48
<3678> メディアドゥ 東Ｐ -11.34 4/13 本決算 -19.54
<9740> ＣＳＰ 東Ｐ -10.16 4/13 本決算 -23.42
<2379> ディップ 東Ｐ -10.15 4/14 本決算 -17.69
<9716> 乃村工芸社 東Ｐ -9.40 4/14 本決算 4.50
<3501> ＳＭＩＮＯＥ 東Ｐ -8.69 4/10 3Q 48.49
<8237> 松屋 東Ｐ -7.35 4/14 本決算 -50.00
<2935> ピックルス 東Ｐ -7.27 4/14 本決算 -13.41
<6058> ベクトル 東Ｐ -6.81 4/14 本決算 7.17
<3198> ＳＦＰ 東Ｐ -6.27 4/14 本決算 －
<2168> パソナＧ 東Ｐ -5.79 4/14 3Q 赤縮
<6289> 技研製 東Ｐ -5.58 4/10 上期 20.22
<4577> ダイト 東Ｐ -5.45 4/10 3Q 46.29
<7388> ＦＰパートナ 東Ｐ -5.37 4/14 1Q -50.68
<8185> チヨダ 東Ｐ -5.33 4/10 本決算 12.73
<3048> ビックカメラ 東Ｐ -5.26 4/10 上期 22.65
<2157> コシダカＨＤ 東Ｐ -4.82 4/10 上期 -1.43
<9948> アークス 東Ｐ -4.70 4/13 本決算 2.29
<3387> クリレスＨＤ 東Ｐ -4.58 4/14 本決算 1.77
<3139> ラクトＪ 東Ｐ -4.50 4/14 1Q -28.79
<2292> ＳＦＯＯＤＳ 東Ｐ -3.97 4/14 本決算 -6.19
<3922> ＰＲＴＩＭＥ 東Ｐ -3.94 4/13 本決算 -10.33
<7599> ＩＤＯＭ 東Ｐ -3.84 4/13 本決算 20.38
<8200> リンガハット 東Ｐ -3.79 4/10 本決算 27.66
<3201> ニッケ 東Ｐ -3.74 4/10 1Q 6.76
<2791> 大黒天 東Ｐ -3.61 4/10 3Q -42.04
<3050> ＤＣＭ 東Ｐ -2.84 4/14 本決算 0.83
<2153> Ｅ・ＪＨＤ 東Ｐ -2.74 4/13 3Q 赤拡
<7520> エコス 東Ｐ -2.60 4/14 本決算 -6.64
<4433> ヒトコムＨＤ 東Ｐ -2.39 4/14 上期 -47.22
<9974> ベルク 東Ｐ -2.33 4/10 本決算 5.13
<3086> Ｊフロント 東Ｐ -2.14 4/14 本決算 -5.65
<4668> 明光ネット 東Ｐ -2.09 4/10 上期 0.78
<2742> ハローズ 東Ｐ -1.90 4/10 本決算 0.11
<3349> コスモス薬品 東Ｐ -1.84 4/13 3Q 0.28
<3087> ドトル日レス 東Ｐ -1.60 4/14 本決算 6.19
<7516> コーナン 東Ｐ -1.59 4/13 本決算 1.19
<2471> エスプール 東Ｐ -1.55 4/14 1Q 赤転
<8273> イズミ 東Ｐ -1.04 4/14 本決算 3.80
<7607> 進和 東Ｐ -0.63 4/10 上期 22.19
<6572> オープンＧ 東Ｐ -0.45 4/14 本決算 13.80
<2462> ライク 東Ｐ -0.37 4/13 3Q 9.18
<7611> ハイデ日高 東Ｐ -0.17 4/10 本決算 3.23
<8233> 高島屋 東Ｐ -0.03 4/14 本決算 0.21
<4530> 久光薬 東Ｐ -0.02 4/13 本決算 －
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした17日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース