―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から17日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.2　松竹 <9601>
　26年2月期の連結経常損益は63.4億円の黒字(前の期は25億円の赤字)に浮上したが、27年2月期の同利益は前期比44.8％減の35億円に落ち込む見通しとなった。

▲No.7　ディップ <2379>
　26年2月期の連結経常利益は前の期比32.2％減の89.9億円に落ち込み、従来予想の119億円を下回って着地。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<2884> ヨシムラＨＤ 　東Ｐ 　 -20.28 　　4/15　本決算　　　　0.47
<9601> 松竹 　　　　　東Ｐ 　 -12.77 　　4/14　本決算　　　-44.84
<1419> タマホーム 　　東Ｐ 　 -11.84 　　4/10　　　3Q　　　　赤縮
<9602> 東宝 　　　　　東Ｐ 　 -11.52 　　4/14　本決算　　　 -4.48
<3678> メディアドゥ 　東Ｐ 　 -11.34 　　4/13　本決算　　　-19.54

<9740> ＣＳＰ 　　　　東Ｐ 　 -10.16 　　4/13　本決算　　　-23.42
<2379> ディップ 　　　東Ｐ 　 -10.15 　　4/14　本決算　　　-17.69
<9716> 乃村工芸社 　　東Ｐ　　 -9.40 　　4/14　本決算　　　　4.50
<3501> ＳＭＩＮＯＥ 　東Ｐ　　 -8.69 　　4/10　　　3Q　　　 48.49
<8237> 松屋 　　　　　東Ｐ　　 -7.35 　　4/14　本決算　　　-50.00

<2935> ピックルス 　　東Ｐ　　 -7.27 　　4/14　本決算　　　-13.41
<6058> ベクトル 　　　東Ｐ　　 -6.81 　　4/14　本決算　　　　7.17
<3198> ＳＦＰ 　　　　東Ｐ　　 -6.27 　　4/14　本決算　　　　　－
<2168> パソナＧ 　　　東Ｐ　　 -5.79 　　4/14　　　3Q　　　　赤縮
<6289> 技研製 　　　　東Ｐ　　 -5.58 　　4/10　　上期　　　 20.22

<4577> ダイト 　　　　東Ｐ　　 -5.45 　　4/10　　　3Q　　　 46.29
<7388> ＦＰパートナ 　東Ｐ　　 -5.37 　　4/14　　　1Q　　　-50.68
<8185> チヨダ 　　　　東Ｐ　　 -5.33 　　4/10　本決算　　　 12.73
<3048> ビックカメラ 　東Ｐ　　 -5.26 　　4/10　　上期　　　 22.65
<2157> コシダカＨＤ 　東Ｐ　　 -4.82 　　4/10　　上期　　　 -1.43

<9948> アークス 　　　東Ｐ　　 -4.70 　　4/13　本決算　　　　2.29
<3387> クリレスＨＤ 　東Ｐ　　 -4.58 　　4/14　本決算　　　　1.77
<3139> ラクトＪ 　　　東Ｐ　　 -4.50 　　4/14　　　1Q　　　-28.79
<2292> ＳＦＯＯＤＳ 　東Ｐ　　 -3.97 　　4/14　本決算　　　 -6.19
<3922> ＰＲＴＩＭＥ 　東Ｐ　　 -3.94 　　4/13　本決算　　　-10.33

<7599> ＩＤＯＭ 　　　東Ｐ　　 -3.84 　　4/13　本決算　　　 20.38
<8200> リンガハット 　東Ｐ　　 -3.79 　　4/10　本決算　　　 27.66
<3201> ニッケ 　　　　東Ｐ　　 -3.74 　　4/10　　　1Q　　　　6.76
<2791> 大黒天 　　　　東Ｐ　　 -3.61 　　4/10　　　3Q　　　-42.04
<3050> ＤＣＭ 　　　　東Ｐ　　 -2.84 　　4/14　本決算　　　　0.83

<2153> Ｅ・ＪＨＤ 　　東Ｐ　　 -2.74 　　4/13　　　3Q　　　　赤拡
<7520> エコス 　　　　東Ｐ　　 -2.60 　　4/14　本決算　　　 -6.64
<4433> ヒトコムＨＤ 　東Ｐ　　 -2.39 　　4/14　　上期　　　-47.22
<9974> ベルク 　　　　東Ｐ　　 -2.33 　　4/10　本決算　　　　5.13
<3086> Ｊフロント 　　東Ｐ　　 -2.14 　　4/14　本決算　　　 -5.65

<4668> 明光ネット 　　東Ｐ　　 -2.09 　　4/10　　上期　　　　0.78
<2742> ハローズ 　　　東Ｐ　　 -1.90 　　4/10　本決算　　　　0.11
<3349> コスモス薬品 　東Ｐ　　 -1.84 　　4/13　　　3Q　　　　0.28
<3087> ドトル日レス 　東Ｐ　　 -1.60 　　4/14　本決算　　　　6.19
<7516> コーナン 　　　東Ｐ　　 -1.59 　　4/13　本決算　　　　1.19

<2471> エスプール 　　東Ｐ　　 -1.55 　　4/14　　　1Q　　　　赤転
<8273> イズミ 　　　　東Ｐ　　 -1.04 　　4/14　本決算　　　　3.80
<7607> 進和 　　　　　東Ｐ　　 -0.63 　　4/10　　上期　　　 22.19
<6572> オープンＧ 　　東Ｐ　　 -0.45 　　4/14　本決算　　　 13.80
<2462> ライク 　　　　東Ｐ　　 -0.37 　　4/13　　　3Q　　　　9.18

<7611> ハイデ日高 　　東Ｐ　　 -0.17 　　4/10　本決算　　　　3.23
<8233> 高島屋 　　　　東Ｐ　　 -0.03 　　4/14　本決算　　　　0.21
<4530> 久光薬 　　　　東Ｐ　　 -0.02 　　4/13　本決算　　　　　－

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした17日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース