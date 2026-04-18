決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】 … 良品計画、安川電、ＳＨＩＦＴ (4月10日～16日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から17日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.5 ベイカレント <6532>
26年2月期の連結最終利益は前の期比23.0％増の378億円になり、27年2月期も前期比27.1％増の481億円に伸びを見込み、12期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<3994> マネフォ 東Ｐ +38.89 4/14 1Q 赤縮
<6866> ＨＩＯＫＩ 東Ｐ +34.93 4/15 1Q 38.89
<3608> ＴＳＩＨＤ 東Ｐ +28.84 4/10 本決算 32.35
<3046> ＪＩＮＳＨＤ 東Ｐ +23.15 4/10 上期 -6.17
<6532> ベイカレント 東Ｐ +21.92 4/14 本決算 27.28
<7730> マニー 東Ｐ +19.70 4/14 上期 31.38
<3697> ＳＨＩＦＴ 東Ｐ +19.43 4/14 上期 -16.00
<4413> ボードルア 東Ｐ +16.25 4/14 本決算 30.02
<9278> ブックオフＧ 東Ｐ +14.94 4/13 3Q 12.25
<3915> テラスカイ 東Ｐ +13.73 4/14 本決算 52.17
<7085> カーブスＨＤ 東Ｐ +13.48 4/13 上期 12.46
<6136> ＯＳＧ 東Ｐ +11.21 4/10 1Q 61.11
<6506> 安川電 東Ｐ +10.98 4/10 本決算 31.15
<4187> 大有機 東Ｐ +9.42 4/10 1Q 28.65
<7453> 良品計画 東Ｐ +9.38 4/10 上期 35.52
<2930> 北の達人 東Ｐ +6.50 4/14 本決算 4.15
<9842> アークランズ 東Ｐ +6.25 4/14 本決算 19.18
<8008> ４℃ホールデ 東Ｐ +5.50 4/10 本決算 23.26
<9418> ＵＮＥＸＴ 東Ｐ +4.90 4/13 上期 2.84
<4443> Ｓａｎｓａｎ 東Ｐ +4.78 4/10 3Q 220.23
<2337> いちご 東Ｐ +4.26 4/14 本決算 -12.84
<8167> リテールＰＡ 東Ｐ +4.23 4/13 本決算 1.89
<9381> エーアイテイ 東Ｐ +2.87 4/14 本決算 5.98
<7725> インターアク 東Ｐ +2.67 4/10 3Q -37.49
<8095> アステナＨＤ 東Ｐ +2.50 4/13 1Q 3.55
<6047> Ｇｕｎｏｓｙ 東Ｐ +2.34 4/14 3Q -10.49
<6432> 竹内製作所 東Ｐ +1.84 4/10 本決算 -6.86
<1887> 日本国土開発 東Ｐ +1.68 4/14 3Q 204.96
<7818> トランザク 東Ｐ +1.36 4/14 上期 11.34
<9837> モリト 東Ｐ +0.57 4/14 1Q 51.81
<3548> バロック 東Ｐ +0.40 4/14 本決算 239.95
<9216> ビーウィズ 東Ｐ +0.32 4/10 3Q -8.52
<2882> イートアンド 東Ｐ +0.30 4/14 本決算 0.82
<8011> 三陽商 東Ｐ +0.25 4/14 本決算 39.28
<3546> アレンザＨＤ 東Ｐ +0.07 4/10 本決算 －
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした17日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から17日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.5 ベイカレント <6532>
26年2月期の連結最終利益は前の期比23.0％増の378億円になり、27年2月期も前期比27.1％増の481億円に伸びを見込み、12期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<3994> マネフォ 東Ｐ +38.89 4/14 1Q 赤縮
<6866> ＨＩＯＫＩ 東Ｐ +34.93 4/15 1Q 38.89
<3608> ＴＳＩＨＤ 東Ｐ +28.84 4/10 本決算 32.35
<3046> ＪＩＮＳＨＤ 東Ｐ +23.15 4/10 上期 -6.17
<6532> ベイカレント 東Ｐ +21.92 4/14 本決算 27.28
<7730> マニー 東Ｐ +19.70 4/14 上期 31.38
<3697> ＳＨＩＦＴ 東Ｐ +19.43 4/14 上期 -16.00
<4413> ボードルア 東Ｐ +16.25 4/14 本決算 30.02
<9278> ブックオフＧ 東Ｐ +14.94 4/13 3Q 12.25
<3915> テラスカイ 東Ｐ +13.73 4/14 本決算 52.17
<7085> カーブスＨＤ 東Ｐ +13.48 4/13 上期 12.46
<6136> ＯＳＧ 東Ｐ +11.21 4/10 1Q 61.11
<6506> 安川電 東Ｐ +10.98 4/10 本決算 31.15
<4187> 大有機 東Ｐ +9.42 4/10 1Q 28.65
<7453> 良品計画 東Ｐ +9.38 4/10 上期 35.52
<2930> 北の達人 東Ｐ +6.50 4/14 本決算 4.15
<9842> アークランズ 東Ｐ +6.25 4/14 本決算 19.18
<8008> ４℃ホールデ 東Ｐ +5.50 4/10 本決算 23.26
<9418> ＵＮＥＸＴ 東Ｐ +4.90 4/13 上期 2.84
<4443> Ｓａｎｓａｎ 東Ｐ +4.78 4/10 3Q 220.23
<2337> いちご 東Ｐ +4.26 4/14 本決算 -12.84
<8167> リテールＰＡ 東Ｐ +4.23 4/13 本決算 1.89
<9381> エーアイテイ 東Ｐ +2.87 4/14 本決算 5.98
<7725> インターアク 東Ｐ +2.67 4/10 3Q -37.49
<8095> アステナＨＤ 東Ｐ +2.50 4/13 1Q 3.55
<6047> Ｇｕｎｏｓｙ 東Ｐ +2.34 4/14 3Q -10.49
<6432> 竹内製作所 東Ｐ +1.84 4/10 本決算 -6.86
<1887> 日本国土開発 東Ｐ +1.68 4/14 3Q 204.96
<7818> トランザク 東Ｐ +1.36 4/14 上期 11.34
<9837> モリト 東Ｐ +0.57 4/14 1Q 51.81
<3548> バロック 東Ｐ +0.40 4/14 本決算 239.95
<9216> ビーウィズ 東Ｐ +0.32 4/10 3Q -8.52
<2882> イートアンド 東Ｐ +0.30 4/14 本決算 0.82
<8011> 三陽商 東Ｐ +0.25 4/14 本決算 39.28
<3546> アレンザＨＤ 東Ｐ +0.07 4/10 本決算 －
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした17日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース