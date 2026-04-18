―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から17日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.5　ベイカレント <6532>
　26年2月期の連結最終利益は前の期比23.0％増の378億円になり、27年2月期も前期比27.1％増の481億円に伸びを見込み、12期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<3994> マネフォ 　　　東Ｐ 　 +38.89 　　4/14　　　1Q　　　　赤縮
<6866> ＨＩＯＫＩ 　　東Ｐ 　 +34.93 　　4/15　　　1Q　　　 38.89
<3608> ＴＳＩＨＤ 　　東Ｐ 　 +28.84 　　4/10　本決算　　　 32.35
<3046> ＪＩＮＳＨＤ 　東Ｐ 　 +23.15 　　4/10　　上期　　　 -6.17
<6532> ベイカレント 　東Ｐ 　 +21.92 　　4/14　本決算　　　 27.28

<7730> マニー 　　　　東Ｐ 　 +19.70 　　4/14　　上期　　　 31.38
<3697> ＳＨＩＦＴ 　　東Ｐ 　 +19.43 　　4/14　　上期　　　-16.00
<4413> ボードルア 　　東Ｐ 　 +16.25 　　4/14　本決算　　　 30.02
<9278> ブックオフＧ 　東Ｐ 　 +14.94 　　4/13　　　3Q　　　 12.25
<3915> テラスカイ 　　東Ｐ 　 +13.73 　　4/14　本決算　　　 52.17

<7085> カーブスＨＤ 　東Ｐ 　 +13.48 　　4/13　　上期　　　 12.46
<6136> ＯＳＧ 　　　　東Ｐ 　 +11.21 　　4/10　　　1Q　　　 61.11
<6506> 安川電 　　　　東Ｐ 　 +10.98 　　4/10　本決算　　　 31.15
<4187> 大有機 　　　　東Ｐ　　 +9.42 　　4/10　　　1Q　　　 28.65
<7453> 良品計画 　　　東Ｐ　　 +9.38 　　4/10　　上期　　　 35.52

<2930> 北の達人 　　　東Ｐ　　 +6.50 　　4/14　本決算　　　　4.15
<9842> アークランズ 　東Ｐ　　 +6.25 　　4/14　本決算　　　 19.18
<8008> ４℃ホールデ 　東Ｐ　　 +5.50 　　4/10　本決算　　　 23.26
<9418> ＵＮＥＸＴ 　　東Ｐ　　 +4.90 　　4/13　　上期　　　　2.84
<4443> Ｓａｎｓａｎ 　東Ｐ　　 +4.78 　　4/10　　　3Q　　　220.23

<2337> いちご 　　　　東Ｐ　　 +4.26 　　4/14　本決算　　　-12.84
<8167> リテールＰＡ 　東Ｐ　　 +4.23 　　4/13　本決算　　　　1.89
<9381> エーアイテイ 　東Ｐ　　 +2.87 　　4/14　本決算　　　　5.98
<7725> インターアク 　東Ｐ　　 +2.67 　　4/10　　　3Q　　　-37.49
<8095> アステナＨＤ 　東Ｐ　　 +2.50 　　4/13　　　1Q　　　　3.55

<6047> Ｇｕｎｏｓｙ 　東Ｐ　　 +2.34 　　4/14　　　3Q　　　-10.49
<6432> 竹内製作所 　　東Ｐ　　 +1.84 　　4/10　本決算　　　 -6.86
<1887> 日本国土開発 　東Ｐ　　 +1.68 　　4/14　　　3Q　　　204.96
<7818> トランザク 　　東Ｐ　　 +1.36 　　4/14　　上期　　　 11.34
<9837> モリト 　　　　東Ｐ　　 +0.57 　　4/14　　　1Q　　　 51.81

<3548> バロック 　　　東Ｐ　　 +0.40 　　4/14　本決算　　　239.95
<9216> ビーウィズ 　　東Ｐ　　 +0.32 　　4/10　　　3Q　　　 -8.52
<2882> イートアンド 　東Ｐ　　 +0.30 　　4/14　本決算　　　　0.82
<8011> 三陽商 　　　　東Ｐ　　 +0.25 　　4/14　本決算　　　 39.28
<3546> アレンザＨＤ 　東Ｐ　　 +0.07 　　4/10　本決算　　　　　－

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした17日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース