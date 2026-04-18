プロ野球・オイシックス新潟アルビレックスBCは18日、又吉克樹投手と契約合意に至ったことを発表しました。

又吉投手は2013年ドラフト2位で四国IL・香川から中日に入団。2021年オフにソフトバンクへFA移籍しました。その後は3シーズン続けて30試合以上にリリーフ登板するなどブルペン陣を支えてきましたが、昨季は一軍登板なし。オフに戦力外となっていました。その後はメキシコの野球チームで現役続行となるも、4月頭にリリース。今後が未定となっていましたが、今回オイシックス新潟に加入することが分かりました。

又吉投手は球団HPで「オイシックスさんには昨年の戦力外の時から声をかけていただき、今月メキシコのチームからリリースされた後にも1番に声をかけてもらいました。その熱意に応えたい、と思い入団を決めました！」とコメントを発表。続けて「他の選手に、自分が今まで経験したことや同じ歳の時にやっておけば良かったと感じていることなどを伝えていきつつ、自分自身もさらにレベルアップできるように精進したいと思います！」と思いを寄せました。

さらに自身のSNSでも、メキシコでも多くの学びがあったことに触れながら、「経験をしっかりとこのチームで発揮し、結果で貢献したい」と語りました。

オイシックス新潟は昨オフに、元広島の松山竜平選手、元楽天の宮森智志投手、元オリックスの井口和朋投手（その後メキシカンリーグ挑戦のため退団）、元阪神の渡邊諒選手、元巨人のアダム・ウォーカー選手、元日本ハムの石川直也投手を獲得。CBOとして桑田真澄さんを迎えるなどチーム力強化に力を注いでいました。