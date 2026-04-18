板野友美、ふんわりドレスで美脚披露 エレガント雰囲気放つ
元AKB48でタレント・実業家の板野友美が18日、国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』に登場した。
【全身ショット】華やか！ふんわりドレスで登場した板野友美
板野は「THREEPPY」のステージに登場。淡いピンクのドレスをなびかせながら、優雅にランウェイを歩いた。柔らかな色合いと相まって上品な雰囲気をまとい、エレガントな佇まいで観客の視線を引きつけた。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCは長浜広奈が務める。
【全身ショット】華やか！ふんわりドレスで登場した板野友美
板野は「THREEPPY」のステージに登場。淡いピンクのドレスをなびかせながら、優雅にランウェイを歩いた。柔らかな色合いと相まって上品な雰囲気をまとい、エレガントな佇まいで観客の視線を引きつけた。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCは長浜広奈が務める。