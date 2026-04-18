お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（51）が18日、ニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）に生出演。お笑いコンビ「アンタッチャブル」の山崎弘也（50）だと思うそっくりという俳優を明かした。

この日は「ゲストショー」のゲストは俳優の小手伸也。伊達は「何度かもちろん一緒にお仕事したことあって、つい先日もね」ともらすと、小手も「つい今週の話でしたよね」と苦笑。

伊達は「お世話になったばかりなんですけど。はい。こうやってしっかりお話しするのは初めて」としつつ「アンタッチャブルの山崎さんで顔は慣れているんで」とニヤリ。

相方の富澤たけしも「確かにね。おとなしい方のザキヤマさんみたいな」と賛同。小手は「そうですそうです、面白くないほうのザキヤマさんと思って頂ければ。」と笑った。

伊達は「めちゃくちゃ似てますもんね」と話すと、「そんな似てますか？」と小手。

伊達が「似てます似てます。髭ね、今小手さん蓄えてますけど。髭はね、山崎さん生えてないから（違うけど）」ともらすと、小手は「ちょっと本当にザキヤマさんに寄せるために、ちょっと声色とかも高めにしなきゃいけないのかな？とか思って」と笑いつつ、「ものまねができないんで、出オチなんで」と苦笑した。