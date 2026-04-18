本拠地タイガース戦

米大リーグ・レッドソックスの吉田正尚外野手が大仕事をやってのけた。17日（日本時間18日）の本拠地タイガース戦の延長10回、代打で劇的なサヨナラ打。1-0で勝利後、アレックス・コーラ監督は吉田の起用法に言及した。

0-0で迎えた延長10回。レッドソックスは1死一、三塁のチャンスを作ると、代打で吉田が登場。タイガース4番手ベストの速球を叩きつけると、打球は内野の頭を越え、ライト前に弾んだ。

吉田は常時スタメンという状況ではないが、ここまで与えられた場面で奮闘。この日の劇打で打率.310となった。現地ファンの間では「スタメンに入れろ」「彼を使え」といった声が上がっている。

地元メディア「ボストン・スポーツ・ジャーナル」のクリス・エンリケ記者は、自身のXでレッドソックスのコーラ監督のコメントを伝えている。

指揮官は「こうした状況では、彼の気持ちが良く分かる。正直に言えば、もっとプレーしたいに決まっている」と語り、「ヨシダは日本最高の選手の一人だった。彼を獲得したのには理由がある。怪我に悩まされているから、今はこうして戦うしかない。このロースターで最大限の力を発揮する必要があるが、簡単ではない」と説明している。

さらに「しかし同時に、彼が準備を怠ることはない。彼は素晴らしいチームメートなんだ。守備や走塁など、常に万全の状態で臨んでいる。今シーズン、彼は我々にとって非常に良い存在だ」と、吉田への信頼感も語った。



（THE ANSWER編集部）